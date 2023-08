Nile Rodgers & CHIC starten erfolgreich ihre Deutschlandtour in Hamburg

Nile Rodgers & CHIC begeistern beim Tourstart ihre Fans am Montag, 31.07.2023 in Hamburg mit zahlreichen Disco-Pop-Klassikern. Trotz des Hamburger Dauerregens im Stadtpark sorgte der legendäre 70-jährige Songwriter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Gitarrist mit seiner achtköpfigen Band CHIC für Bomben-Stimmung. Der sechsfache Grammy-Gewinner Nile Rodgers und seine Discofunkband mit den Sängerinnen Kimberly Davis und Audrey Martells begannen ihre lang ersehnte Deutschland-Tour auf der Bühne des Stadtpark-Open-Airs mit dem Hit „Le Freak“.



Es folgte ein Hitfeuerwerk, zu dem die Besucher eine Riesenparty, trotz des Regens, feierten und tanzten. Mit Songs wie unter anderem „Everybody Dance“, „Dance, Dance, Dance” und „I Want Your Love“ bewies Rodgers wieder einmal seine einzigartigen Qualitäten einer wahren Musiklegende.



Der Tourveranstalter Jan Mewes von der zur DEAG gehörenden MEWES Entertainment Group, hat Nile Rodgers & CHIC nach langer Zeit nun endlich wieder für drei exklusive Shows nach Deutschland geholt und ist restlos begeistert: „Nile Rodgers ist eine der wenigen Legenden, die 100% abliefert! Seine Live-Auftritte muss man einfach erlebt haben! Es ist schlicht der Wahnsinn, wie unfassbar vielfältig er ist. Erst, wenn man ihn auf der Bühne sieht, begreift man, wie viele Klassiker Nile geschrieben oder produziert hat. Wie der Party-Klassiker „We Are Family“ von Sister Sledge, „Notorious“ von Duran Duran oder auch „Like A Virgin“ und „Material Girl“ von Madonna. Aber auch Neuere wie, „Cuff It“ von Beyonce, „Get Lucky“ von Daft Punk!“



Klassiker wie „I’m Coming Out“ und „Upside Down“ von Diana Ross, die an Aktualität nie verloren haben, durften dabei nicht fehlen. Zum Abschluss beendete die Musikikone die Show mit „Good Times“, die auch als Sample für „Rapper’s Delight“ diente und stellte hierbei seine Qualitäten auch als Rapper unter Beweis.



Die Legende Nile Rodgers ist gemeinsam mit CHIC noch an zwei weiteren Deutschlandterminen live zu erleben: am 01.08. in Berlin und am 02.08. in Köln.



Montag

31.07.2023

Hamburg

Stadtpark



Dienstag

01.08.2023

Berlin

Tempodrom



Mittwoch

02.08.2023

Köln

Tanzbrunnen Open Air