Das Traumpaar der Volksmusik Marianne & Michael geht 2024 aufAbschiedstournee. Nach über 45 Jahren Erfolgskarriere nehmen sie Abschiedvon der Bühne und laden ein letztes Mal die „Könige der Volksmusik“ ein. Mitdabei ist der Schlagerstar Stefan Mross, die Schlagerikone Anita Hofmann unddie unverkennbaren Ladiner. Ab 30.06.23 startet der Karten-Vorverkauf!Das Traumpaar der Volksmusik Marianne & Michael steht für TV-Shows wie„Heimatmelodie“, „Feste feiern“, „Liebesgrüße von Marianne & Michael“ sowiedie Erfolgssendung im ZDF „Lustige Musikanten“. Wo Marianne und Michaelauftreten, ist ehrliche, harmonische und zünftige Volksmusik garantiert. Dafürwerden sie von ihren vielen treuen Fans jahrelang geschätzt. Nun nimmt dasBühnen- und Ehepaar nach über 45 Jahren Erfolgskarriere ihren Abschied vonder Bühne mit dem Programm „Könige der Volksmusik mit Marianne &Michael“. Die Besucher sehen sie somit das letzte Mal auf Tournee! Mit imGepäck haben sie ihre Hits wie „Unser Land“ und „Wann fängt denn endlichd’Musi an“, die in den volkstümlichen Hitparaden längst Evergreens sind.Als Stargast bringt das Duo den Schlagersänger und Allround-Entertainer StefanMross mit, der seit 2005 als Moderator von der ARD-Sendung "Immer wiedersonntags" ein beliebtes Fernsehgesicht ist. Durch seine unglaublicheMedienpräsenz in allen großen TV-Shows, einschlägigen Printmedien, RedCarpet-Events und seiner Beliebtheit, gehört Stefan Mross zu den großenEntertainern des Landes.Die „Schlagerlady mit Herz & Feuer“ Anita Hofmann darf bei diesemBühnenprogramm nicht fehlen. Mit ihrem Temperament und ihrer Natürlichkeitbegeistert sie Jung und Alt. Die Sängerin veröffentlichte Ende Oktober 2022 ihreDebüt-Single "Halb so schlimm“ und landete gleich in zahlreichen Hitparadenauf Platz 1.Die Helden der Volksmusik, Die Ladiner aus Südtirol ergänzen dieseshochkarätige Künstlerprogramm. Sie haben bereits Musikgeschichtegeschrieben und im gesamten deutschsprachigen Raum eine Welle derBegeisterung für ihre berührende Musik entfacht.Jetzt Tickets für die Abschiedstournee „Könige der Volksmusik mitMarianne und Michael“ sichern.Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.eventim.de und an allenbekannten Vorverkaufsstellen.