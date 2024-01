Joachim Witt – „Der Fels in der Brandung“

In den letzten Jahrzehnten hat Joachim Witt die Bühnen der Republik erobert, die Herzen mit seinen zeitlosen Hits berührt und in seinen musikalischen Bann gezogen. Ein Künstler, der wie ein Fels in der Brandung stand, fest verankert in der deutschen Musiklandschaft. Und nun, da er kurz vor seinem 75. Geburtstag steht, schenkt er seinen treuen Fans ein letztes Geschenk - die ultimative Erfahrung, den Mann selbst auf seiner allerletzten Club Tour live zu erleben. Ja, richtig gelesen: Joachim Witt wird ab Februar auf seine letzte Club Tour gehen!Die kommende Tour zum Album "Der Fels in der Brandung" verspricht nicht nur eine Reise durch eine künstlerische Zeitreise, sondern auch einen emotionalen Abschied von den intimen Clubs, die Witt so sehr liebt. Die Gelegenheit, diesen Ausnahmekünstler in dieser einzigartigen Atmosphäre zu erleben, wird sich nie wieder bieten. Denn Joachim Witt hat nun angekündigt, dass dies seine letzte Club Tour sein wird, ein bewegender Abschied von den kleinen Bühnen, die ihm so viel bedeuten.Am 22. Februar 2024 wird Joachim Witt 75 Jahre alt, und die Club Tour ist sein ganz persönliches Geschenk an die treuen Fans, die ihn durch all die Jahre begleitet haben. Dies ist die letzte Chance, die leidenschaftliche Energie und die einzigartige Musikalität dieses Ausnahmekünstlers hautnah zu erleben. Ein Moment, der für immer in den Herzen der Zuschauer verweilen wird. Diese Tour wird nicht nur ein Konzert sein, sondern ein emotionales Fest, das die Karriere dieses legendären Künstlers würdigt. Jedes Ticket ist ein Eintritt in eine Welt der Melodien, die für immer in Erinnerung bleiben werden.Feiert gemeinsam diesen besonderen Moment, wenn Joachim Witt die Bühne betritt und das Publikum mitnimmt auf eine Reise durch seine einzigartige musikalische Welt.Seid dabei, wenn der Vorhang für die letzte Club Tour fällt und gemeinsam einen Künstler ehrt, der seine Zuhörer durch Höhen und Tiefen begleitet hat. Sichert jetzt die Tickets, denn diese Tour wird Geschichte schreiben – Joachim Witts Abschied von den Clubs, aber gleichzeitig ein unvergessliches Dankeschön an all seine treuen Fans.Tickets für diegibt es unter www.myticket.de www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen zu kaufen.Freitag, 09.02.2024 • Dresden • Tante JuSamstag, 10.02.2024 • Berlin • Columbia TheaterFreitag, 16.02.2024 • Hamburg • Große Freiheit 36Samstag, 17.02.2024 • Zwickau • Club SeilerstrasseFreitag, 08.03.2024 • Oberhausen • Turbinenhalle 2Samstag, 09.03.2024 • Frankfurt a.M. • Das BettFreitag, 15.03.2024 • Ludwigsburg • ScalaSamstag, 16.03.2024 • Pratteln (CH) • Z7Freitag, 22.03.2024 • Osnabrück • RosenhofFreitag, 05.04.2024 • Hannover • MusikzentrumSamstag, 06.04.2024 • Übach-Palenberg • RockfabrikFreitag, 12.04.2024 • München • Backstage HalleSamstag, 13.04.2024 • Wien (AT) • SzeneDonnerstag, 8.04.2024 • Nürnberg • HirschFreitag, 19.04.2024 • Leipzig • Anker