Erstes Schlager-Festival am Niederrhein

Die Veranstalter des erstenholen einige der erfolgreichsten deutschen Schlager-Künstler nach Grefrath: als Headliner tretensowie. Am Nachmittag werden Christin Stark, Marie Reim, Achim Petry und Markus für einen abwechslungsreichen Nachmittag sorgen. Einlass ist um 16 Uhr, das Festival beginnt um 17 Uhr.ist vor wenigen Wochen als besonderer Gast sogar beim Rock am Ring Festival vor über 80.000 Zuschauern aufgetreten. Seinen beliebten Hit „Wir sagen Dankeschön“ bricht zurzeit alle Rekorde, er wird millionenfach im Internet von Jung und Alt angeklickt und gefeiert. Auf diesen Song dürfen sich die Besucher des Schlager-Festivals jetzt schon freuen und vor allem auf seine Tochter,, die den Schlagervibe in die nächste Generation überstellt.2022 feiertegleich drei Jubiläen: Ihren 40. Geburtstag, 30 Jahre auf der Bühne und bereits das 10Jährige als Solistin. Grund genug ihr erstes "Best of" Album auf den Markt zu bringen. Ihre letzte Single "Jetzt liegt es an dir" macht zusammen mit "Sag mir, wo ist der Himmel" die 30 Bühnenjahre komplett. Egal ob als Moderatorin oder Sängerin – egal ob Party oder Galaabend – Pia Malo zieht ihr Publikum in ihren Bann. Da bleibt keiner sitzen.Für das kulinarische Wohl ist beim Festival gesorgt, genügend Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein.