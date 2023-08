Das K.O.-Duo Mary Roos und Wolfgang Trepper holen ein letztes Mal zum Schlag aus

Mewes Entertainment Group GmbH

Die MEWES Entertainment Group (MEG) ist seit über 25 Jahren erfolgreich als Konzertveranstalter und im Künstlermanagement tätig. Als Veranstalter organisiert sie Konzerte und Events in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie großen Teilen von Europa. Zum wiederholten Male richtete MEG in Schleswig-Holstein die bewährte Konzertreihe “Legends at the Sea” in Büsum sowie zum 2. Mal das Harz Open Air in Osterode aus. Seit Jahren betreut die Agentur namhafte Artists aus den Bereichen Musik, Fernsehen und Theater in allen geschäftlichen und künstlerischen Belangen, damit diese sich komplett ihrer Kunst widmen können. Seit der Fusion mit der Deutschen Entertainment AG (DEAG) hat sie ihr Portfolio um weitere Konzerte und spannende Projekte erweitert.

alles anzeigen