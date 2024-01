BRICK FEST LIVE! - Das #1-Familienevent für alle Baumeister erobert Deutschland!

Der Kartenvorverkauf startet ab sofort auf brickfestlive.de

2024 wird es aufregend: Brick Fest Live macht erstmals Halt in Europa und bringt über eine Million LEGO-Steine zum Bauen und Spielen mit. Im April feiert das größte Mitmach-Event rund um die weltweit beliebtesten Kreativbausteine seine Premiere in Deutschland und macht dabei auch vom 20. bis 23. Juni in der edel-optics.de Arena Halt. Hier können Besucher nicht nur beeindruckende Modelle bewundern, sondern werden selbst zum Teil des Geschehens: Sie können sich mit lebensgroßen LEGO-Modellen fotografieren lassen, eigene Meisterwerke in zahlreichen interaktiven Bereichen erschaffen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In den USA bereits ein Hit, ist Brick Fest Live das absolute Paradies für alle, die von dem faszinierenden Bauspielzeug einfach nicht genug bekommen können. Der Kartenvorverkauf startet am 19. Januar 2024 auf brickfestlive.de.



Brick Fest Live bietet den BesucherInnen ein Feuerwerk an Attraktionen: Lebensgroße Nachbildungen sind zum Greifen nah und themenbasierte Ausstellungen lassen die Besucher in faszinierende Welten eintauchen. Im Brick Pit, einem riesigen Baustein-Bad, warten hunderttausende LEGO- und DUPLO-Steine darauf, in einzigartige Meisterwerke verwandelt zu werden. Geniale Foto-Spots bringen die Besucher direkt ins Herz des Geschehens und schaffen die perfekte Kulisse für unvergessliche Erinnerungen. Im Mario Brothers Bereich tauchen die Besucher in die Welt von Super Mario, Luigi und Yoshi ein und können eigene Jump and Run Levels bauen. Die Glow Zone verspricht ein spektakuläres Erlebnis mit leuchtenden Bausteinen. An der Graffiti-Wand können alle ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und mit LEGO-Steinen einzigartige Graffiti-Werke gestalten. Und das riesige Bodenmosaik ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein spektakuläres Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder Beitrag zählt. Beim Derbyrennen sausen selbstgebaute Fahrzeuge auf einer über 10 Meter langen Rampe hinab und liefern sich einen mitreißenden Wettstreit um den Sieg.



Ein weiteres Highlight von Brick Fest Live ist der umfangreiche Shop, ein wahres Eldorado für alle Fans der Bausteine. Hier lassen sich LEGO-Sets, -Minifiguren, seltene -Teile und spezielles -Zubehör finden. Ideal, um die Sammlung zu erweitern oder echte Schätze zu entdecken, die sonst nirgendwo zu finden sind. Von Händlern werden individuelle Kreationen, Kunstwerke und exklusives LEGO-Merchandise angeboten, die das Herz eines jeden Liebhabers höherschlagen lassen.



Brick Fest Live ist nicht einfach nur ein Event, es ist das ultimative Familienereignis. Ein Ort, an dem Generationen zusammenkommen: Kinder, Eltern und Großeltern vereint im gemeinsamen Bauen, kreativem Gestalten und dem Ausleben ihrer Fantasie und Kreativität.



Im Juni ist Brick Fest Live zum ersten Mal in Hamburg zu erleben!



Der Kartenvorverkauf startet am 19.01.2024 an den bekannten Vorverkaufsstellen und auf brickfestlive.de.



BRICK FEST LIVE

edel-optics.de Arena Hamburg

20. bis 23. Juni 2024



Stündliche Zeitslots wie folgt:

DO+FR: 13:00 - 19:00 Uhr (letzter offener Slot: 18:00 - 19:00 Uhr)

SA: 10:00 - 20:00 Uhr (letzter offener Slot: 19:00 - 20:00 Uhr)

SO: 11:00 - 19:00 Uhr (letzter offener Slot: 18:00 - 19:00 Uhr)



Fotocredit: Family Quest Entertainment