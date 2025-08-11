Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032154

KuchenMeister GmbH Coesterweg 31 59494 Soest, Deutschland https://www.kuchenmeister.de
Ansprechpartner:in Frau Meike Lauterjung +49 2921 7808316
Logo der Firma KuchenMeister GmbH

Serienfinale zum Anbeißen: KuchenMeister bringt mit den neuen Demo Cakes die Schattenwelt aus Stranger Things ins Supermarktregal

„One bite and you're in the Upside Down.” Passend zum Start der mit Spannung erwarteten finalen Staffel von Stranger Things bringt KuchenMeister gemeinsam mit Netflix ein aufmerksamkeitsstarkes Produkt in den Lebensmitteleinzelhandel.

(lifePR) (Soest, )
„One bite and you're in the Upside Down.” Passend zum Start der mit Spannung erwarteten finalen Staffel von Stranger Things bringt KuchenMeister gemeinsam mit Netflix ein aufmerksamkeitsstarkes Produkt in den Lebensmitteleinzelhandel: die Demo Cakes – ein offizielles Lizenzprodukt zur Serie, das mit saftigem Rührkuchen und schaurig-saurer Füllung die Geschmackswelten von Hier und dem Upside Down aus Stranger Things auf einzigartige Weise vereint.

Ab dem 1. September 2025 sind die Demo Cakes lieferbar und begleiten die internationale Marketingoffensive von Netflix zum großen Serienfinale von Stranger Things (Staffel 5), das ab November 2025 weltweit auf Netflix ausgestrahlt wird.

Mit Stranger Things trifft 80er-Nostalgie auf modernes Storytelling – und jetzt auch auf Backtradition. Die mehrfach preisgekrönte Mystery-Serie gilt als eines der erfolgreichsten Netflix-Originals und hat sich längst zur globalen Popkulturmarke entwickelt. KuchenMeister nutzt diese Strahlkraft für ein innovatives Produktkonzept, das sowohl für Impulskäufe sorgt als auch als Serien-Snack inszeniert werden kann.

Demo Cakes – das Produkt im Überblick:
  • Zwei Mini-Rührkuchen á 50g pro Packung – perfekt portioniert für Serienabende oder zum Teilen.
  • Starke Inszenierung im Stranger Things Design, inklusive Netflix-Branding und ikonischen Elementen wie dem Demogorgon und der Schattenwelt.
  • Innovatives Geschmackserlebnis: heller Rührkuchen mit intensiv saurer Füllung, umhüllt von dunkler kakaohaltiger Glasur mit roten Highlights, ein wahres „Upside Down Geschmackserlebnis“.
Maximale Sichtbarkeit im Aktionszeitraum

Das starke visuelle Packaging der Demo Cakes sticht im Regal hervor und eignet ideal für Zweitplatzierungen, Aktionsflächen oder saisonale Themenwelten wie Halloween. Die große Markenbekanntheit von Stranger Things sorgt zusätzlich für hohe Wiedererkennbarkeit und Impulskaufpotenzial. Die Produkte sind ab September 2025 verfügbar.

„Mit den Demo Cakes bringen wir erstmals die Welt von Stranger Things in den Backwarenbereich: ungewöhnlich, auffällig und perfekt getimed zum Serienfinale. Ein Highlight für Handel und Zielgruppen gleichermaßen.“, erklärt Fabian Meiberg, Head of Business Development, Sales & Marketing bei KuchenMeister.

Ob als aufmerksamkeitsstarker Serien-Snack oder als saisonales Highlight: Die Demo Cakes sind das Must-have der Saison und ein Beweis dafür, wie Storytelling und Genuss eine gelungene Verbindung eingehen können.

KuchenMeister GmbH

KuchenMeister – Ein modernes Unternehmen mit Tradition

Die KuchenMeister GmbH mit Hauptsitz in Soest/Westfalen ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit der Gründung einer kleinen Handwerksbäckerei im Jahr 1884 entwickelte sich bis heute ein internationaler Marktführer für feine Backwaren. Die KuchenMeister Standorte wurden im Laufe, der 140-jährigen Firmengeschichte kontinuierlich weiterentwickelt, um traditionelles Backen mit modernster Technologie zu verbinden.

Ca. 1000 Mitarbeitende sind im Stammwerk Soest und weiteren Produktionsstandorten für die Produktion von Folienkuchen, Stollen, Baumkuchen, Tortenböden, Croissants und vielen weiteren Produkten verantwortlich. Rund 500 verschiedene Produkte werden weltweit in 80 Ländern angeboten. KuchenMeister steht für unternehmerische Phantasie, Freude an Innovation und attraktive Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Damals wie heute sind Frische und Güte unserer Rohstoffe ebenso entscheidend wie eine bewusste und sorgsame Weiterverarbeitung und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen. Jeder einzelne Schritt des Backens wird dabei streng überwacht. Zwar ist KuchenMeister längst ein Welt-Unternehmen, aber die Qualitätskontrolle liegt immer noch in Familienhand.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.