Serienfinale zum Anbeißen: KuchenMeister bringt mit den neuen Demo Cakes die Schattenwelt aus Stranger Things ins Supermarktregal

Zwei Mini-Rührkuchen á 50g pro Packung – perfekt portioniert für Serienabende oder zum Teilen.

Starke Inszenierung im Stranger Things Design, inklusive Netflix-Branding und ikonischen Elementen wie dem Demogorgon und der Schattenwelt.

Innovatives Geschmackserlebnis: heller Rührkuchen mit intensiv saurer Füllung, umhüllt von dunkler kakaohaltiger Glasur mit roten Highlights, ein wahres „Upside Down Geschmackserlebnis“.

„One bite and you're in the Upside Down.” Passend zum Start der mit Spannung erwarteten finalen Staffel von Stranger Things bringt KuchenMeister gemeinsam mit Netflix ein aufmerksamkeitsstarkes Produkt in den Lebensmitteleinzelhandel:das mit saftigem Rührkuchen und schaurig-saurer Füllung die Geschmackswelten von Hier und dem Upside Down aus Stranger Things auf einzigartige Weise vereint.Ab dem 1. September 2025 sind die Demo Cakes lieferbar und begleiten die internationale Marketingoffensive von Netflix zum großen Serienfinale von Stranger Things (Staffel 5), das ab November 2025 weltweit auf Netflix ausgestrahlt wird.Mit Stranger Things trifft 80er-Nostalgie auf modernes Storytelling – und jetzt auch auf Backtradition. Die mehrfach preisgekrönte Mystery-Serie gilt als eines der erfolgreichsten Netflix-Originals und hat sich längst zur globalen Popkulturmarke entwickelt. KuchenMeister nutzt diese Strahlkraft für ein innovatives Produktkonzept, das sowohl für Impulskäufe sorgt als auch als Serien-Snack inszeniert werden kann.Das starke visuelle Packaging der Demo Cakes sticht im Regal hervor und eignet ideal für Zweitplatzierungen, Aktionsflächen oder saisonale Themenwelten wie Halloween. Die große Markenbekanntheit von Stranger Things sorgt zusätzlich für hohe Wiedererkennbarkeit und Impulskaufpotenzial. Die Produkte sind ab September 2025 verfügbar.„Mit den Demo Cakes bringen wir erstmals die Welt von Stranger Things in den Backwarenbereich: ungewöhnlich, auffällig und perfekt getimed zum Serienfinale. Ein Highlight für Handel und Zielgruppen gleichermaßen.“, erklärt Fabian Meiberg, Head of Business Development, Sales & Marketing bei KuchenMeister.