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KuchenMeister schickt Karlo KOALA auf Weltreise: Neue Impulse für die KOALA Markenwelt

KuchenMeister erweitert die Markenwelt seiner beliebten KOALA Kekse um eine neue Dimension.

(lifePR) (Soest, )
Mit der Einführung der limitierten Sondersorte „Milch Nuss“ sowie dem Start der neuen Sammelserie „Weltenbummler“ und des ersten KOALA Einschlafpodcasts setzt das Familienunternehmen konsequent auf die Strategie, die Marke emotional aufzuladen und über das physische Produkt hinaus erlebbar zu machen.

Die neue Sondersorte „Milch Nuss“ ergänzt für einen limitierten Zeitraum das bestehende Sortiment aus Kakao- und Milchcremefüllungen durch eine feine, nussige Note. Zeitgleich mit dem Launch der neuen Sorte hält die neue Sammelserie „Weltenbummler“ Einzug in die gesamte KOALA-Produktwelt. Die beliebten Sammelfiguren repräsentieren dieses Mal verschiedene Länder und Kulturen, von der französischen Lebensart über sportliche Abenteuer in Übersee bis hin zu traditionellen Kulturen aus fernen Regionen.

Ein besonderes Highlight der Kampagne ist die Premiere des ersten KOALA Einschlafpodcasts, der Kindern und Familien neue Wege in die Welt von Karlo KOALA eröffnet. „Unser Ziel ist es, KOALA als eine Marke zu positionieren, die Geschichten erzählt und Kinder in ihrer Fantasie begleitet“, erklärt Mariel Wegmann, Head of Marketing & Product Management bei KuchenMeister. „Mit der Weltenbummler-Serie fördern wir nicht nur die Spielfreude, sondern wecken auch die Neugier auf die Vielfalt unserer Welt. Der neue Podcast ist dabei das fehlende Puzzleteil, das die Figuren zum Leben erweckt und ein ganzheitliches Markenerlebnis schafft.“

Der Podcast markiert den Startpunkt für eine umfassende digitale Erweiterung der Markenwelt. In den einzelnen Episoden besucht die Hauptfigur Karlo KOALA die verschiedenen Weltenbummler-Charaktere in ihren Heimatländern. Die Geschichten sind kindgerecht aufbereitet und darauf ausgelegt, den Übergang in die Nachtruhe mit positiven, inspirierenden Erzählungen zu begleiten. Damit bietet KuchenMeister Eltern einen echten Mehrwert im Familienalltag und verknüpft das haptische Sammelerlebnis direkt mit einem modernen Audioformat. Der KOALA Einschlafpodcast ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Die neue Sondersorte „Milch Nuss“ sowie die „Weltenbummler“-Serie im Standardsortiment sind ab sofort im Handel erhältlich. Begleitet wird der Launch durch eine reichweitenstarke Kommunikationskampagne auf den Social-Media-Kanälen von KuchenMeister sowie durch gezielte Point-of-Sale-Maßnahmen.

KuchenMeister GmbH

KuchenMeister – Ein modernes Unternehmen mit Tradition

Die KuchenMeister GmbH mit Hauptsitz in Soest/Westfalen ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit der Gründung einer kleinen Handwerksbäckerei im Jahr 1884 entwickelte sich bis heute ein internationaler Marktführer für feine Backwaren. Die KuchenMeister Standorte wurden im Laufe, der 140-jährigen Firmengeschichte kontinuierlich weiterentwickelt, um traditionelles Backen mit modernster Technologie zu verbinden.

Ca. 1000 Mitarbeitende sind im Stammwerk Soest und weiteren Produktionsstandorten für die Produktion von Folienkuchen, Stollen, Baumkuchen, Tortenböden, Croissants und vielen weiteren Produkten verantwortlich. Rund 500 verschiedene Produkte werden weltweit in 60 Ländern angeboten. KuchenMeister steht für unternehmerische Phantasie, Freude an Innovation und attraktive Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Damals wie heute sind Frische und Güte unserer Rohstoffe ebenso entscheidend wie eine bewusste und sorgsame Weiterverarbeitung und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen. Jeder einzelne Schritt des Backens wird dabei streng überwacht. Zwar ist KuchenMeister längst ein Welt-Unternehmen, aber die Qualitätskontrolle liegt immer noch in Familienhand.

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