KuchenMeister schickt Karlo KOALA auf Weltreise: Neue Impulse für die KOALA Markenwelt

Mit der Einführung der limitierten Sondersorte „Milch Nuss“ sowie dem Start der neuen Sammelserie „Weltenbummler“ und des ersten KOALA Einschlafpodcasts setzt das Familienunternehmen konsequent auf die Strategie, die Marke emotional aufzuladen und über das physische Produkt hinaus erlebbar zu machen.



Die neue Sondersorte „Milch Nuss“ ergänzt für einen limitierten Zeitraum das bestehende Sortiment aus Kakao- und Milchcremefüllungen durch eine feine, nussige Note. Zeitgleich mit dem Launch der neuen Sorte hält die neue Sammelserie „Weltenbummler“ Einzug in die gesamte KOALA-Produktwelt. Die beliebten Sammelfiguren repräsentieren dieses Mal verschiedene Länder und Kulturen, von der französischen Lebensart über sportliche Abenteuer in Übersee bis hin zu traditionellen Kulturen aus fernen Regionen.



Ein besonderes Highlight der Kampagne ist die Premiere des ersten KOALA Einschlafpodcasts, der Kindern und Familien neue Wege in die Welt von Karlo KOALA eröffnet. „Unser Ziel ist es, KOALA als eine Marke zu positionieren, die Geschichten erzählt und Kinder in ihrer Fantasie begleitet“, erklärt Mariel Wegmann, Head of Marketing & Product Management bei KuchenMeister. „Mit der Weltenbummler-Serie fördern wir nicht nur die Spielfreude, sondern wecken auch die Neugier auf die Vielfalt unserer Welt. Der neue Podcast ist dabei das fehlende Puzzleteil, das die Figuren zum Leben erweckt und ein ganzheitliches Markenerlebnis schafft.“



Der Podcast markiert den Startpunkt für eine umfassende digitale Erweiterung der Markenwelt. In den einzelnen Episoden besucht die Hauptfigur Karlo KOALA die verschiedenen Weltenbummler-Charaktere in ihren Heimatländern. Die Geschichten sind kindgerecht aufbereitet und darauf ausgelegt, den Übergang in die Nachtruhe mit positiven, inspirierenden Erzählungen zu begleiten. Damit bietet KuchenMeister Eltern einen echten Mehrwert im Familienalltag und verknüpft das haptische Sammelerlebnis direkt mit einem modernen Audioformat. Der KOALA Einschlafpodcast ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.



Die neue Sondersorte „Milch Nuss“ sowie die „Weltenbummler“-Serie im Standardsortiment sind ab sofort im Handel erhältlich. Begleitet wird der Launch durch eine reichweitenstarke Kommunikationskampagne auf den Social-Media-Kanälen von KuchenMeister sowie durch gezielte Point-of-Sale-Maßnahmen.

(lifePR) (