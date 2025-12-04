KuchenMeister erneut für innovative Forschungsarbeit ausgezeichnet

Das Siegel würdigt die kontinuierliche Innovationsarbeit und die Umsetzung neuer Projekte im Einklang mit den aktuellen Anforderungen der Branche.



Aktuell widmet sich KuchenMeister verschiedenen strategischen Forschungsprojekten, die eine nachhaltige Weiterentwicklung der Produktionsprozesse und Produkte vorantreiben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit darauf, bewährte Rohstoffe in Backwaren durch zeitgemäße Alternativen zu ersetzen. Auf diese Weise möchten wir unsere Produkte gezielt an die aktuellen Anforderungen anpassen und gleichzeitig neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung erschließen. Diese Forschungsarbeiten werden in enger Kooperation mit anderen Forschungsstellen durchgeführt.



Ziel ist es, das Produktportfolio an veränderte Konsumgewohnheiten und Marktanforderungen anzupassen, ohne dabei die gewohnte Qualität und Tradition des Unternehmens aus den Augen zu verlieren.



Parallel dazu bleibt KuchenMeister ein Vorreiter in der Prozessoptimierung und Energieeinsparung. Neben den aktuellen Forschungsaktivitäten auf Rohstoffebene wurden deshalb auch zwei zukunftsweisende Forschungsanträge aus dem Bereich der Technik eingereicht, die auf effizientere, kontinuierlich kontrollierte sowie automatisierte Produktionsmethoden abzielen.



„Unser Anspruch ist es, die Spitzenposition in der Backwarenbranche durch innovative Lösungen und nachhaltige Produktion weiter auszubauen“, erklärt Matthias Weber, Leiter Forschung und Entwicklung bei KuchenMeister. Die wiederholte Auszeichnung mit dem BFSZ-Siegel unterstreicht die hohe Innovationskraft und Verantwortung des Familienunternehmens: „Forschung und Entwicklung spielen bei KuchenMeister seit jeher eine zentrale Rolle. So sichern wir nicht nur die Herstellung hochwertiger Backwaren, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und zukunftsfähigen Lebensmittelindustrie“, betont Weber.

