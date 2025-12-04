Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044792

KuchenMeister GmbH Coesterweg 31 59494 Soest, Deutschland https://www.kuchenmeister.de
Ansprechpartner:in Frau Meike Lauterjung +49 2921 7808316
Logo der Firma KuchenMeister GmbH

KuchenMeister erneut für innovative Forschungsarbeit ausgezeichnet

KuchenMeister wurde erneut mit dem BFSZ-Siegel (Bescheinigungsstelle Forschungszulage-Siegel) für seine herausragenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgezeichnet.

(lifePR) (Soest, )
Das Siegel würdigt die kontinuierliche Innovationsarbeit und die Umsetzung neuer Projekte im Einklang mit den aktuellen Anforderungen der Branche.

Aktuell widmet sich KuchenMeister verschiedenen strategischen Forschungsprojekten, die eine nachhaltige Weiterentwicklung der Produktionsprozesse und Produkte vorantreiben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit darauf, bewährte Rohstoffe in Backwaren durch zeitgemäße Alternativen zu ersetzen. Auf diese Weise möchten wir unsere Produkte gezielt an die aktuellen Anforderungen anpassen und gleichzeitig neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung erschließen. Diese Forschungsarbeiten werden in enger Kooperation mit anderen Forschungsstellen durchgeführt.

Ziel ist es, das Produktportfolio an veränderte Konsumgewohnheiten und Marktanforderungen anzupassen, ohne dabei die gewohnte Qualität und Tradition des Unternehmens aus den Augen zu verlieren.

Parallel dazu bleibt KuchenMeister ein Vorreiter in der Prozessoptimierung und Energieeinsparung. Neben den aktuellen Forschungsaktivitäten auf Rohstoffebene wurden deshalb auch zwei zukunftsweisende Forschungsanträge aus dem Bereich der Technik eingereicht, die auf effizientere, kontinuierlich kontrollierte sowie automatisierte Produktionsmethoden abzielen.

„Unser Anspruch ist es, die Spitzenposition in der Backwarenbranche durch innovative Lösungen und nachhaltige Produktion weiter auszubauen“, erklärt Matthias Weber, Leiter Forschung und Entwicklung bei KuchenMeister. Die wiederholte Auszeichnung mit dem BFSZ-Siegel unterstreicht die hohe Innovationskraft und Verantwortung des Familienunternehmens: „Forschung und Entwicklung spielen bei KuchenMeister seit jeher eine zentrale Rolle. So sichern wir nicht nur die Herstellung hochwertiger Backwaren, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und zukunftsfähigen Lebensmittelindustrie“, betont Weber.

KuchenMeister GmbH

KuchenMeister – Ein modernes Unternehmen mit Tradition

Die KuchenMeister GmbH mit Hauptsitz in Soest/Westfalen ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit der Gründung einer kleinen Handwerksbäckerei im Jahr 1884 entwickelte sich bis heute ein internationaler Marktführer für feine Backwaren. Die KuchenMeister Standorte wurden im Laufe, der 140-jährigen Firmengeschichte kontinuierlich weiterentwickelt, um traditionelles Backen mit modernster Technologie zu verbinden.

Ca. 1000 Mitarbeitende sind im Stammwerk Soest und weiteren Produktionsstandorten für die Produktion von Folienkuchen, Stollen, Baumkuchen, Tortenböden, Croissants und vielen weiteren Produkten verantwortlich. Rund 500 verschiedene Produkte werden weltweit in 60 Ländern angeboten. KuchenMeister steht für unternehmerische Phantasie, Freude an Innovation und attraktive Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Damals wie heute sind Frische und Güte unserer Rohstoffe ebenso entscheidend wie eine bewusste und sorgsame Weiterverarbeitung und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen. Jeder einzelne Schritt des Backens wird dabei streng überwacht. Zwar ist KuchenMeister längst ein Welt-Unternehmen, aber die Qualitätskontrolle liegt immer noch in Familienhand.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.