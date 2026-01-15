Bühne frei für die KOALA Kekse: KuchenMeister startet crossmediale Kampagne mit woom als neuem Gewinnspielpartner

Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre setzt KuchenMeister auch im Frühjahr 2026 wieder auf eine reichweitenstarke Inszenierung seiner beliebten KOALA Kekse. Im Zentrum der crossmedialen Aktionspromotion steht eine Addressable-TV-Kampagne (ATV) im Umfeld der beliebten Familienshow „The Voice Kids“, ergänzt durch eine exklusive Gewinnspiel-Kooperation mit dem renommierten Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom.



Ab Februar 2026 rückt KuchenMeister die gefüllten KOALA Kekse in den Sorten Milch und Kakao gezielt in das Blickfeld der jungen Familienzielgruppe. Durch innovative Switch-In-Werbeeinblendungen zur Prime Time werden Zuschauer in Deutschland und Österreich direkt am Smart-TV auf die Aktion aufmerksam gemacht. Die Kampagne nutzt damit erneut die Strahlkraft eines der erfolgreichsten TV-Formate für Kinder, um eine emotionale Markenbindung und starke Kaufimpulse im Handel zu generieren.



Ein besonderes Highlight ist die Partnerschaft mit dem Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom. „Mit woom haben wir einen Partner an unserer Seite, der wie unsere KOALA Kekse für Qualität und pure Lebensfreude bei Kindern steht“, erklärt Fabian Meiberg, Head of Business Development, Sales & Marketing bei KuchenMeister. „Das Gewinnspiel schafft zusätzliche Attraktivität im Süßwarenregal und bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert, der über den reinen Genuss hinausgeht.“



Um die Sichtbarkeit am Point of Sale zu maximieren, unterstützt KuchenMeister den Handel mit aufmerksamkeitsstarken Zweitplatzierungen und speziellen Aktions-Topschildern. Flankiert wird die Promotion durch eine Premium-Integration in der Angebots-App „marktguru“. Durch gezielte Push-Benachrichtigungen und Werbebanner werden Konsumenten bereits vor dem Einkauf informiert und direkt zum Regal geführt.



Die KOALA-Aktionspackungen inklusive der Gewinnspiel-Mechanik sind von Februar bis Mai 2026 im Handel erhältlich, dieses Mal erstmalig auch in der Schweiz. Mit diesem ganzheitlichen Kommunikationsansatz verbindet KuchenMeister moderne Mediaplanung mit einer sympathischen Markenwelt und festigt die Position der KOALA Kekse als beliebter Familiensnack im deutschen und österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel.

