Von Speeddating über Sternschnuppern bis Mario Kart - Bunte Kulturvielfalt und spannende Mitmachaktionen bei der 27. Karlsruher Museumsnacht
Tierisch viel los im Naturkundemuseum
Beim Urmenschen-Speeddating „Nur das Herz zählt!“ wird die Partnersuche zum unterhaltsamen Ausflug in die Menschheitsgeschichte. Im Rahmen der Dauerausstellung „Evolution des Menschen“ können KAMUNA-Gäste verschiedene Urmenschenarten kennenlernen und zwischen Neandertaler und Homo sapiens das perfekte Match des Abends finden. Treffpunkt Krokodilbecken heißt es bei der Kurzführung „3 aus Down Under: Unsere „freshies“. Gemeinsam können KAMUNA Gäste hier im Rahmen der Dauerausstellung „Form und Funktion – Vorbild Natur“ einen Blick hinter die Terrarien werfen und die tierischen Bewohner beim Schwimmen oder Bauen beobachten. Außerdem wartet ein Programmpunkt mit Kultcharakter: Beim beliebten Kakerlaken-Rennen liefern sich die sechsbeinigen Rennteilnehmer jedes Jahr mitreißende Wettkämpfe und geben großen und kleinen Gästen nebenbei spannende Einblicke in ihre Lebensweise und Natur.
Highspeed und Highscore bei Retro Games e.V.
Spielspaß, Adrenalin und Nervenkitzel erwartet die KAMUNA-Gäste bei Retro Games e.V., die in der Sonderausstellung „Highspeed & Highscore … als die Pixel fahren lernten" die Rennspiele der letzten Jahrzehnte erlebbar machen. Passend zur Sonderausstellung wartet außerdem die KAMUNA-Mario-Kart-Challenge. Vom Rennrookie bis zum Pixel-Profi können alle ihr Können beweisen und auf der Carrera-Bahn Kurve um Kurve um Ruhm, Ehre und echte Preise spielen. Beim „Blick hinter die Kulissen“ können sich KAMUNA-Gäste mehrmals am Abend auf exklusive Einblicke in die Gaming-Werkstatt und spannende Hintergrundinfos zur Sammlung freuen.
Erstmals fünf Gastinstitutionen bei der KAMUNA
Neben der Krypta in der Evangelischen Stadtkirche gewähren vier weitere Gastinstitutionen spannende Einblicke hinter die Kulissen: Die Stiftung Forum Recht bietet einen begleiteten Ausstellungsrundgang zur Pop-Up-Ausstellung „RECHT – Spielregeln des Alltags“ im Karlsruher Hauptbahnhof, eine Kurzversion des Stadtrundgangs „Recht stadtlich“ oder ein Quiz zu Recht und Rechtsstaat. Das Architekturschaufenster Karlsruhe dokumentiert in diesem Jahr fotografisch, wie Architektur politische Prozesse widerspiegelt und untermalt seine Ausstellung musikalisch mit der ukrainischen DJane Dasha Atom. Einmal sternschnuppern und einen „Kurztrip ins All“ verspricht Planet KA mit kosmischen Kurzführungen durch die Ausstellung und in die Kuppel, inklusive Kurzbriefing zur Sonnenfinsternis am 12. August. Der Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe e.V. öffnet exklusiv für die KAMUNA die historische Wagenhalle aus dem Jahr 1913 auf dem Gelände des VBK-Betriebshofs in der Tullastraße.
Besondere kulinarische und musikalische Highlights
Auch Kulinarik und Show kommen nicht zu kurz bei der diesjährigen KAMUNA: Beispielsweise lädt das Generallandesarchiv neben dem Programmhighlight „Die Kunst des Sehens“ mit der italienischen „Paolo Conte Tribute Band“ und dem „CYRI Foodtruck“ zum Verweilen in den lauschigen Innenhof ein. Zwischen Orangerie und Junger Kunsthalle warten leckere Drinks vom Gottesauer Eck, selbstgemachte Pizzen von der Fettschmelze und coole Sounds von DJ Cara Georgi auf die Gäste.
Wer zwischendurch eine süße Erfrischung sucht, kann sich auf Pop-Ice bei Retro Games e.V., kostenloses Eis am Stiel bei Stiftung Forum Recht oder cremigen Frozen Yogurt auf dem Schlossplatz freuen. Herzhaften Genuss gibt es bei der Badischen Landesbibliothek mit Bratwurst, Pommes und mediterranen Fladenbroten.
Alle Nachtschwärmer, die den Abend gemeinsam ausklingen lassen wollen, lädt die Hochschule für Gestaltung ab 23:30 Uhr zur offiziellen After-Show Party in den Lichthof 3 des Hallenbaus ein mit Live-Coding Performance von jujuuuz, Special Drinks von The Door und DJ-Sounds von tanteEMMA und AC63.
Schloss lädt ein in originalgetreuer Miniaturversion
Auch wenn KAMUNA-Gäste das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss dieses Jahr wegen der umfassenden Sanierung nicht besuchen können, müssen sie nicht ganz auf das Flair des berühmten Karlsruher Wahrzeichens verzichten. In der Außenstelle des Badischen Landesmuseums, dem Museum beim Markt können sie anhand des faszinierenden „Klötzle Schlosses“, einer originalgetreuen Miniaturversion aus 250.000 Klemmbausteinen, die einzelnen Baumaßnahmen hautnah mitverfolgen oder ins Gespräch mit den Baumeistern kommen und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl eigene Ausstellungen in den Innenräumen des Schlosses kreieren.
Aufgrund von Baumaßnahmen ist das Karlsruher Verkehrsmuseum in diesem Jahr nicht bei der Karlsruher Museumsnacht vertreten. Aus organisatorischen Gründen kann auch das Museum in der Majolika an der diesjährigen KAMUNA nicht teilnehmen.
Digitaler Museumsführer: Webseite mit Merkliste und Mobilitätsinfos
Weitere Highlights der KAMUNA wie das Kinderprogramm oder die zahlreichen Sonderführungen sind auf der Webseite www.kamuna.de zu finden. Die Programmpunkte lassen sich dort nach Themen sortieren und in eine persönliche Merkliste aufnehmen. Auch eine Auswahl nach barrierefreien Angeboten wie Führungen in Deutscher Gebärdensprache ist möglich.
Damit die Besucherinnen und Besucher alle Highlights der KAMUNA bequem erreichen, sind auch dieses Jahr wieder zwei Shuttlebuslinien in Kooperation mit den VBK im Einsatz, die im KAMUNA-Ticket enthalten sind. Beide treffen sich am Naturkundemuseum. Linie 1 bedient im 10-Minuten-Takt das Generallandesarchiv, den Hallenbau und RetroGames e.V. Linie 2 fährt im 30-Minuten-Takt zu Treffpunkt Schienennahverkehr/Planet KA und dem Pfinzgaumuseum in Durlach.
Die Tickets für die KAMUNA sind in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe, bei den teilnehmenden Kulturinstitutionen, sowie online über Reservix erhältlich.
Weitere Informationen zu Programm, Gastronomie und Barrierefreiheit der 27. Karlsruher Museumsnacht KAMUNA am 1. August 2026 unter: www.kamuna.de.