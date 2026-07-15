Von Art Action über Museumsrallye bis Weinbrenner-Special – Bunte Kulturvielfalt und spannende Mitmachaktionen bei der 27. Karlsruher Museumsnacht

Das Kulturquartier Hallenbau präsentiert ein abwechslungsreiches Programm rund um Medienkunst, Klangkunst und gesellschaftliche Perspektiven. Im ZKM | Zentrum für Kunst und Medien erwartet KAMUNA-Gäste neben der klassischen „Museumsrallye für Groß und Klein“ als besonderes Highlight die neue Ausstellung „Silver Egg – Die Sinnlichkeit der Medienkunst“. Hier können sie unter anderem ihr eigenes Parfüm kreieren, bei Tauchgängen den Fischen lauschen und die weiteren Werke durch die Sinne Sehen, Hören, Riechen, Berühren und Bewegen aktivieren. Ein weiterer Höhepunkt im ZKM ist die Performance „Elenes Fluchtlinie (2026)“ von Natia Chikvaidze, Davit Khorbaladze und Karolina Sobel in Kooperation mit der UNESCO City of Media Arts Karlsruhe.Gleich nebenan lädt das Kunstmuseum Karlsruhe dazu ein, menschliche Emotionen zu entdecken und die kleinen Meisterwerke in der Ausstellung „Expressiv! Grafik von Dürer bis Schlichter“ mit einer Lupe aus nächster Nähe zu erforschen. Als lebendiger Ort der Kunst bietet das Kunstmuseum Karlsruhe zudem ein vielfältiges Programm rund um die Ausstellungen, „Tino Zimmermann. Neue Deutsche Malerei“ und „Update! Die Sammlung neu sichten – Szenenwechsel 4“. Vor dem Museumseingang warten den ganzen Abend „Cocktails & Beats“.Abgerundet wird das Programm im Hallenbau von spannenden Sonderführungen und Einblicken hinter die Kulissen der Staatlichen Kunsthalle im ZKM. Bei „Art Action“ können junge Besucherinnen und Besucher Kunst neu kennenlernen, zum Beispiel durch Kostüme und eigenes Zeichnen. Eine spannende Aktion für alle Altersgruppen ist „Bewegt in die Nacht – Kunst trifft Tanz“.Im Anschluss an die KAMUNA lädt die Hochschule für Gestaltung unter dem Motto „Kultur zählt – auch nach Mitternacht.“ zur offiziellen After-Show Party in den Lichthof 3 des Hallenbaus ein. Neben Kunstobjekten der Studierenden erwarten KAMUNA Gäste abwechslungsreiche DJ-Sets und leckere Getränke.Nach erfolgreicher Sanierung hat die Orangerie der Staatlichen Kunsthalle ihre Tore wieder geöffnet und präsentiert in der Sonderausstellung „Gezieltes Umherirren“ die umfangreichen Werke der Zeichnerin Nanne Meyer, inspiriert vom Gebäude der Karlsruher Orangerie. Mit Stift und Pinsel widmet sie sich dem Phänomen der Orange und lädt Besucherinnen und Besucher im Rahmen einer exklusiven KAMUNA-Kurzführung dazu ein, den existenziellen Fragen des Lebens mit Offenheit und Leichtigkeit zu begegnen.Zum ersten Mal als KAMUNA-Partner dabei ist in diesem Jahr die Krypta in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz Karlsruhe. Im Rahmen der Veranstaltungsreiche „200 Jahre Inspiration. Weinbrenner – Architekt einer neuen Ära“ lädt das Stadtarchiv Besucherinnen und Besucher von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr zu einer kleinen Weinbrenner-Ausstellung in die Krypta ein und gewährt persönliche Einblicke in die Arbeit des berühmten Karlsruher Architekten.Außerdem bieteen die KAMUNA und die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH zehn besondere Impulsführungen auf den Spuren des Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner an. Von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr nehmen zwei Gästeführerinnen Interessierte mit auf eine Reise durch die klassizistische Architektur des Karlsruher Marktplatz Ensembles. Treffpunkt für den halbstündigen, kostenlosen Weinbrenner-Rundgang ist die Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe, die anlässlich der KAMUNA am Samstag, den 1. August von 10:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet hat.