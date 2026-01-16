Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048277

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Kaiserstr. 72-74 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.karlsruhe-erleben.de
Ansprechpartner:in Tourist-Information Karlsruhe +49 721 602997580
Logo der Firma KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Romantische Auszeit zum Valentinstag: Karlsruhe bietet exklusives Übernachtungs- und Genuss-Special

Angebot für zwei Personen inklusive Frühstück und Secco für nur 99 Euro

(lifePR) (Karlsruhe, )
Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH lädt Paare anlässlich des Valentinstags zu einem besonderen Arrangement in die Fächerstadt ein. Mit dem Übernachtungs- und Genuss-Special können Verliebte ein romantisches Wochenende zu zweit zu einem attraktiven Preis erleben und mit einer Flasche Secco Rosé des Staatsweinguts Karlsruhe-Durlach auf die gemeinsame Zeit anstoßen.

Das Special für zwei Personen beinhaltet eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück ist für nur 99 Euro buchbar. Optional können Paare den Abend mit einem romantischen Dinner in Karlsruhe beginnen. Ausgewählte teilnehmende Gastronomiebetriebe bieten hierfür exklusive Valentinstags-Menüs an, die unabhängig von der Hotelübernachtung dazu gebucht werden können. Interessierte Paare sollten schnell zuschlagen, da die Angebote limitiert sind.

Mehr Informationen unter: https://www.karlsruhe-erleben.de/uebernachten/valentinstag-special
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.