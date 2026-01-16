Romantische Auszeit zum Valentinstag: Karlsruhe bietet exklusives Übernachtungs- und Genuss-Special
Angebot für zwei Personen inklusive Frühstück und Secco für nur 99 Euro
Das Special für zwei Personen beinhaltet eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück ist für nur 99 Euro buchbar. Optional können Paare den Abend mit einem romantischen Dinner in Karlsruhe beginnen. Ausgewählte teilnehmende Gastronomiebetriebe bieten hierfür exklusive Valentinstags-Menüs an, die unabhängig von der Hotelübernachtung dazu gebucht werden können. Interessierte Paare sollten schnell zuschlagen, da die Angebote limitiert sind.
Mehr Informationen unter: https://www.karlsruhe-erleben.de/uebernachten/valentinstag-special