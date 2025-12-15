Neuer Podcast „Kultur? Echt jetzt!" startet: Thelma Buabeng im Gespräch mit Kulturschaffenden aus Baden-Württemberg
Neun Folgen, neun Städte, neun Geschichten – die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg präsentiert ein neues Podcast-Format für die „Städte des Südens"
Der Podcast entstand als Teil der Kampagne „Das ist echt - wenn du da bist" und wurde im Oktober 2025 im historischen Schiesshaus in Heilbronn aufgezeichnet. Die Folgen sind ab Dezember 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.
Vielfältige Gäste aus der Kulturszene
Die Bandbreite der Interviewpartner:innen spiegelt die kulturelle Vielfalt des Landes wider: Alev Seker, Hauptmoderatorin des ARD-Wirtschaftsmagazins „Plusminus" und gebürtige Heilbronnerin, spricht über ihren Weg von der Hauptschulempfehlung zur ARD. Rainer Kern, Gründer und Direktor des international renommierten Enjoy Jazz Festivals, erzählt von 25 Jahren Festivalgeschichte und der heilenden Kraft der Musik.
Markus Beisel alias Céline Bouvier, Intendant des Rhein-Neckar-Theaters Mannheim und Drag-Performer, diskutiert die Bedeutung von Live-Kultur im digitalen Zeitalter. Die Modedesignerinnen Abarna Kugathasan und Claudia Walter von Kitschy Couture erzählen, wie sie von Pforzheim aus die Berlin Fashion Week eroberten und Popstar Nina Chuba einkleiden.
Weitere Gäste sind Max Ruhbaum (Schauspieler und Comedian, Baden-Baden), Ariane Müller vom preisgekrönten Kabarett-Duo „Suchtpotenzial" (Ulm), das Theaterduo Vanessa Valk und Jens Burde, die mit innovativen Projekten zur deutschen Kolonialgeschichte arbeiten (Freiburg), Sara Dahme, Gründerin des legendären Stuttgarter „Kultur Kiosk" und kulturpolitische Sprecherin der SPD im Gemeinderat, sowie der Medienkünstler Jonas Denzel, der mit seinem Beambike Karlsruher Fassaden zum Leuchten bringt.
Thelma Buabeng als Gastgeberin
Thelma Buabeng ist eine der vielseitigsten Künstlerinnen der deutschen Medienlandschaft. Die Schauspielerin, Moderatorin und Aktivistin ist bekannt aus preisgekrönten Produktionen wie „Berlin Alexanderplatz" und „Borga", spielt seit 2024 die Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe „Die Polizistin" und moderiert gemeinsam mit Hadnet Tesfai und Natasha Kimberly die SWR-Talkshow „Five Souls". Mit ihrer Gründung der „Black Womxn Matter"-Community setzt sie sich für die Stärkung afrodeutscher weiblicher Perspektiven in Medien und Gesellschaft ein.
Hintergrund: Die Städte des Südens
Zu den „Städten des Südens" gehören Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Stuttgart und Ulm. Als Marketingkooperation präsentieren sie gemeinsam die kulturelle Vielfalt von Baden-Württemberg. Die Kampagne wird von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den neun Städten getragen und macht die kulturelle Strahlkraft des Landes sichtbar.
Veröffentlichung und Verfügbarkeit
Die neun Podcast-Folgen sind u.a. auf Spotify
(https://open.spotify.com/show/0oiXr5av67YhwOZC1bU4g7?si=7Zyj1dnBSvaI3GRQTmpDmw) verfügbar.
Begleitend erscheinen Videoausschnitte und Making-of-Material auf den Social-Media-Kanälen der Städte des Südens.
Instagram: www.instagram.com/visit.sueden.cities
Facebook: www.facebook.com/visit.sueden.cities
https://www.visit-bw.com/de/staedte/staedte-des-suedens
Weitere Informationen: www.visit-bw.com | www.städtedessüdens.de