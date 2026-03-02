Lebendige Kultur trifft auf badische Lebensart mit Sportsgeist: Destination Karlsruhe präsentiert sich auf der Messe ITB 2026 in Berlin

UNESCO City mit viel Lebensart: Vom 3. bis 5. März 2026 lädt Karlsruhe das internationale Fachpublikum auf der ITB in Berlin dazu ein, die Stadt als facettenreiche Destination zu entdecken. Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH stellt bei der weltweit größten B2B-Reisemesse am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus e. V. das umfangreiche kulturelle und touristische Programm der deutschlandweit einzigen UNESCO City of Media Arts vor. Neben klassischen touristischen Highlights wie SCHLOSSLICHTSPIELE und Hallenbau stehen in diesem Jahr auch die Karlsruher Genussmomente im Fokus.Gleichzeitig gibt das Tourismusteam einen ersten Ausblick auf das kommende Großereignis in der Fächerstadt: Vom 19. bis 29. Juli 2029 begrüßt Karlsruhe zum zweiten Mal zu The World Games. Nach 1989 werden rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus 100 Ländern in Sportarten gegeneinander antreten, die bei Olympia nicht zum Wettkampfprogramm gehören. Schon auf dem Weg zu The World Games füllt sich der Karlsruher Veranstaltungskalender mit Events rund um sportliche Exzellenz, kulturelle Begegnung und internationales Miteinander – ganz nach dem Motto der Spiele: „Welcome (Back) to the Heart of Europe“.Im Kulturquartier „Hallenbau“ präsentieren sich gleich vier Institutionen unter einem Dach: Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien ist für seine innovative Medienkunst bekannt und wird jährlich unter die Top10 Museen der Welt gewählt. Die Hochschule für Gestaltung (HfG) zeigt kreative Design-Ausstellungen, während das Kunstmuseum Karlsruhe zum Erlebnis zeitgenössischer Kunst mit neuen spannenden Formaten wie Kunsthäppchen, Kunst nach Feierabend oder ARTtoNight einlädt.Raum bietet der Hallenbau auch für die Highlights der Kunsthallen-Sammlung: Während die Kunsthalle Karlsruhe renoviert wird, bleiben Werke von Matthias Grünewald, Cézanne und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern für die Öffentlichkeit sichtbar.2026 erstrahlt die UNESCO City of Media Arts wieder vom 13. August bis 13. September. Magische fremdartige Welten, untermalt von stimmungsvollen Klängen, verzaubern die Mauern des prächtigen Karlsruher Barockschlosses bei den SCHLOSSLICHTSPIELEN Light Festival. Im Weinbrenner-Jahr 2026, dem 200. Todesjahr des Karlsruher Architekten und Stadtbaumeisters Friedrich Weinbrenner, stehen die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe unter dem Motto „Lightyard Stories: Visionen urbaner Lebensräume“.Zeitgleich verwandelt die Ausstellung „Media art is here“ die Karlsruher City in eine lebendige Bühne für zeitgenössische Medienkunst. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt greifen aktuelle gesellschaftliche und technologische Themen auf und laden im urbanen Raum zum Staunen und Mitdenken ein – mit Projektionen, Klanginstallationen bis hin zu interaktiven und immersiven Objekten."Nume net hudeln - Nur keine Hektik", lautet das Lebensmotto der Karlsruher. Karlsruhe liegt im Gourmet-Land Baden-Württemberg und auch die unmittelbare Nähe zu Frankreich zeigt sich überall: Hier werden Genuss und Gaumenfreuden großgeschrieben. Um in die besondere Atmosphäre Karlsruhes einzutauchen, empfiehlt sich ein kulinarischer Stadtrundgang, der beim gemütlichen Schlendern mit Einkehr die Stadt aus immer wieder neuen Blickwinkeln erleben lässt.2026 dreht sich in Karlsruhe alles um besondere Genussmomente – sei es der Genuss von Kultur, kulinarischen Highlights oder einfach eines besonderen Augenblicks in der Stadt. Als Pflichttermin für Bierliebhaber und Genießer empfiehlt sich beispielsweise der 22. Mai 2026 mit der „Langen Nacht der Brauereien“: Sechs renommierte Karlsruher Brauereien öffnen ihre Tore zu einem Abend voller Genuss, Tradition und Geselligkeit.Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr laden vom 12. Juni bis zum 30. September ausgewählte Restaurants beim Karlsruher Genuss-Sommer zu einem exklusiven Drei-Gänge-Menü für zwei Personen ein – zum Festpreis von 99 €. Weitere kulinarische Highlights wie das Cocktail-Erlebnis „Karlsruhe on the Rocks“, das Karlsruher Weinfest und das Diner en Blanc folgen.