Karlsruhe im Herbstlook – Drei besondere Highlights in der goldenen Jahreszeit

Eine Reise vorbei an bunt gefärbten Bäumen und faszinierenden Ausblicken auf das herbstliche Karlsruhe bietet die CityTour Karlsruhe. Im roten Doppeldeckerbus geht es entlang bedeutender Sehenswürdigkeiten wie dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien und dem Karlsruher Schloss bis hinauf zum Turmberg. Dort legt der Bus für das farbenfrohe Herbstpanorama sogar eine kleine Pause ein!Während der Fahrt liefert der mehrsprachige Audio-Guide Wissenswertes und Unterhaltsames über die Fächerstadt. Besonders witzig wird es auf dem Comedy Kanal mit den beiden bekannten Radiomoderatoren Zeus und Wirbitzky. Und wer unterwegs Lust hat die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, kann an allen Haltepunkten flexibel ein- oder aussteigen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Herbstspaziergang über das Kreativareal im Alten Schlachthof? Oder einem Abstecher in die farbenprächtige Pflanzenwelt der Orangerie?Noch bis zum 1. November ist der HopOn/HopOff-Bus immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags unterwegs.Auch zu Fuß lässt sich das herbstliche Flair in Karlsruhe wunderbar entdecken. Noch bis zum 21. November nimmt der beliebte Stadtrundgang „KarlsTour“ Teilnehmende mit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch die Architektur und Geschichte der Fächerstadt. Vom Gründungsmythos über die Stadt der klugen Köpfe bis hin zur UNESCO City of Media Arts können sich Teilnehmende auf witzige Anekdoten und persönliche Geheimtipps freuen, die auch so manchen Karlsruhekenner zum Schmunzeln bringen.Außerdem stellt die KarlsTour im Jubiläumsjahr 2026 den großen Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner in den Mittelpunkt. Entlang seiner klassizistischen Bauwerke wie dem Karlsruher Rathaus oder dem Marktgräflichen Palais, führt die Tour zu markanten Orten, die das Stadtbild bis heute prägen. Als besonderes Highlight geht es zum Abschluss hinab in die Krypta der Evangelischen Stadtkirche, in der Weinbrenner in seinem Sarkophag ruht.Wer Karlsruhe im Herbst aus neuer Perspektive erleben möchte, kann sich am 18. Oktober auf ein besondere Entdeckungstour freuen. Bei der Führung „Karlsruhe Kunst erfahren – Genesis von Markus Lüpertz im Untergrund“ tauchen die Teilnehmenden ein in die einzigartige Kunstgalerie des Karlsruher Stadtbahntunnels. Zwischen Bahnsteig und Tunnelwand erwartet sie das größte zusammenhängenden Keramik-Kunstwerk Deutschlands. An sieben Stationen entdecken sie den GENESIS-Zyklus des Malerfürsten Markus Lüpertz und erfahren mehr über die spektakuläre Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Kulturmeile in Karlsruhe.- Samstag, 17. Oktober, Sonntag, 18. Oktober und Montag, 19. Oktober: „KarlsTour“- Samstag, 17. Oktober, Sonntag, 18. Oktober und Montag, 19. Oktober: „CityTour Karlsruhe“- Sonntag, 18. Oktober: „Karlsruhe Kunst erfahren - Genesis von Markus Lüpertz im Untergrund“- Montag, 19. Oktober: „Karlsruher Green Vibes: Klima, Wandel, deine Stadt.“- Dienstag, 20. Oktober: „Mehr als eine Stadtführung: Karlsruhe entdecken – mit einem besonderen Geherlebnis“- Mittwoch, 21. Oktober: „Das Klima-Puzzle“ im Schaufenster Karlsruhe