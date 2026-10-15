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Karlsruhe im Herbstlook – Drei besondere Highlights in der goldenen Jahreszeit

(lifePR) (Karlsruhe, )
Mit dem Oktober ist der Herbst endgültig in Karlsruhe eingekehrt und bringt die Fächerstadt mit seinen bunten Farben zum Leuchten. Die perfekte Gelegenheit die besondere Atmosphäre aufzusaugen, sich warm einzupacken und die Stadt bei spannenden Führungen auf eigene Faust zu erkunden. Denn wie könnte man besser in den Herbst starten als bei einem Rundgang durch die Stadtgeschichte, einer Reise in die unterirdische Welt der Kunst oder einer Fahrt im roten Doppeldeckerbus? 

Bunter Herbstzauber bei der CityTour Karlsruhe

Eine Reise vorbei an bunt gefärbten Bäumen und faszinierenden Ausblicken auf das herbstliche Karlsruhe bietet die CityTour Karlsruhe. Im roten Doppeldeckerbus geht es entlang bedeutender Sehenswürdigkeiten wie dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien und dem Karlsruher Schloss bis hinauf zum Turmberg. Dort legt der Bus für das farbenfrohe Herbstpanorama sogar eine kleine Pause ein!

Während der Fahrt liefert der mehrsprachige Audio-Guide Wissenswertes und Unterhaltsames über die Fächerstadt. Besonders witzig wird es auf dem Comedy Kanal mit den beiden bekannten Radiomoderatoren Zeus und Wirbitzky. Und wer unterwegs Lust hat die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, kann an allen Haltepunkten flexibel ein- oder aussteigen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Herbstspaziergang über das Kreativareal im Alten Schlachthof? Oder einem Abstecher in die farbenprächtige Pflanzenwelt der Orangerie?

Noch bis zum 1. November ist der HopOn/HopOff-Bus immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags unterwegs.

Herbstliche Augenblicke genießen bei der „KarlsTour“

Auch zu Fuß lässt sich das herbstliche Flair in Karlsruhe wunderbar entdecken. Noch bis zum 21. November nimmt der beliebte Stadtrundgang „KarlsTour“ Teilnehmende mit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch die Architektur und Geschichte der Fächerstadt. Vom Gründungsmythos über die Stadt der klugen Köpfe bis hin zur UNESCO City of Media Arts können sich Teilnehmende auf witzige Anekdoten und persönliche Geheimtipps freuen, die auch so manchen Karlsruhekenner zum Schmunzeln bringen.
Außerdem stellt die KarlsTour im Jubiläumsjahr 2026 den großen Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner in den Mittelpunkt. Entlang seiner klassizistischen Bauwerke wie dem Karlsruher Rathaus oder dem Marktgräflichen Palais, führt die Tour zu markanten Orten, die das Stadtbild bis heute prägen. Als besonderes Highlight geht es zum Abschluss hinab in die Krypta der Evangelischen Stadtkirche, in der Weinbrenner in seinem Sarkophag ruht.

Kunst im Untergrund entdecken - Eine Reise vom Dunkel ins Licht

Wer Karlsruhe im Herbst aus neuer Perspektive erleben möchte, kann sich am 18. Oktober auf ein besondere Entdeckungstour freuen. Bei der Führung „Karlsruhe Kunst erfahren – Genesis von Markus Lüpertz im Untergrund“ tauchen die Teilnehmenden ein in die einzigartige Kunstgalerie des Karlsruher Stadtbahntunnels. Zwischen Bahnsteig und Tunnelwand erwartet sie das größte zusammenhängenden Keramik-Kunstwerk Deutschlands. An sieben Stationen entdecken sie den GENESIS-Zyklus des Malerfürsten Markus Lüpertz und erfahren mehr über die spektakuläre Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Kulturmeile in Karlsruhe.

Weitere spannende Themenrundgänge und Stadtführungen im Oktober:

- Samstag, 17. Oktober, Sonntag, 18. Oktober und Montag, 19. Oktober: „KarlsTour“

- Samstag, 17. Oktober, Sonntag, 18. Oktober und Montag, 19. Oktober: „CityTour Karlsruhe“

- Sonntag, 18. Oktober: „Karlsruhe Kunst erfahren - Genesis von Markus Lüpertz im Untergrund“

- Montag, 19. Oktober: „Karlsruher Green Vibes: Klima, Wandel, deine Stadt.“

- Dienstag, 20. Oktober: „Mehr als eine Stadtführung: Karlsruhe entdecken – mit einem besonderen Geherlebnis“

- Mittwoch, 21. Oktober: „Das Klima-Puzzle“ im Schaufenster Karlsruhe

Weitere Informationen zu den Stadtrundgängen- und fahrten gibt es unter:
https://www.karlsruhe-erleben.de/stadtfuehrung  

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