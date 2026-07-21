Endlich Sommerferien! Spannende Erlebnisse für Groß und Klein mit Karlsruhe Tourismus

An Bord klettern, Platz nehmen und schon beginnt das Sommerabenteuer mit der CityTour Karlsruhe. Immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags bringt der rote Doppeldeckerbus seine Gäste zu den bedeutendsten Wahrzeichen der Fächerstadt – dieses Jahr zum ersten Mal mit E-Antrieb. Vorbei am ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, dem Karlsruher Schloss und dem Platz der Grundrechte geht es hinauf auf den Turmberg mit beeindruckendem Blick über die gesamte Rheinebene. Nach dem beliebten Hop-On/Hop-Off-Prinzip können große und kleine Gäste die Fächerstadt ganz flexibel entdecken und an ausgewählten Haltepunkten ein- und aussteigen. Während der Fahrt sorgt der mehrsprachige Audio-Guide mit spannenden Geschichten für gute Unterhaltung und verrät so manche überraschende Anekdote über die Fächerstadt. Sobald die ersten Sonnenstrahlen auf Karlsruhe scheinen, „entfaltet“ sich das Dach des Doppeldeckers lädt zu einer sonnigen Rundfahrt im Cabriobus ein.Mit dem Erlebnis-Duo „Zoo & CityTour“ lassen sich die Fahrt im Hop-on/Hop-off-Bus und ein Besuch im Zoologischen Stadtgarten verbinden. Wer ein Tagesticket Erwachsener des jeweiligen Partners Bus bzw. Zoo vorzeigt, erhält auf das andere Ticket 4 Euro Ermäßigung und kann vergünstigt Karlsruhes tierische Bewohner kennenlernen: Die Roten Pandas beim Faulenzen beobachten, hautnah bei der Seelöwenfütterung dabei sein oder von der Gondoletta aus die Elefanten bestaunen.Ein weiteres exklusives Angebot ist das Menü „Regionaler Weitblick“ in Kooperation mit dem Restaurant „Anders auf dem Turmberg“. Fahrgäste der CityTour können hier sonntags nach vorheriger Reservierung ab 11:30 Uhr für 49 Euro pro Person ein 3-Gänge-Mittagsmenü inklusive Weinbegleitung vom Staatsweingut Karlsruhe-Durlach genießen.Am 3. August und 9. September begeben sich die Kleinen beim Kinderstadtrundgang auf eine spannende Entdecker-Reise durch Karlsruhe und lernen dabei spielerisch die Geschichte der Stadt kennen. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch die begleitenden Erwachsenen haben Freude an den humorvollen Kurzgeschichten und abwechslungsreichen Quizfragen. Los geht die 2-stündige Tour um 10 Uhr am Rathaus, in dem es Einblicke in die Zentrale der Macht gibt. Einmal wie der Bürgermeister fühlen? Auf dem Rathausbalkon kein Problem! Von dort hat man den perfekten Überblick über das Geschehen auf dem Marktplatz. Als nächstes geht es über den Platz der Grundrechte weiter in den Botanischen Garten und Schlossgarten. Als „Grüne Oase“ laden sie dazu ein, die zahlreichen – teils exotischen - Pflanzen zu erkunden und lassen einen fast vergessen, dass man noch mitten in der Stadt ist.Wer Karlsruhe nicht nur entdecken, sondern dabei auch rätseln und echte Kriminalfälle lösen möchte, kann sich mit „City&Quest“ und „Tatort Recht – Reloaded“ auf zwei besondere Stadtrallyes begeben.Statt einer klassischen Stadtführung gilt es bei „City&Quest“ knifflige Rätsel zu lösen, Hinweise clever zu kombinieren und im Team die nächste Herausforderung zu meistern. Bevor die Spurensuche beginnt, erhalten die Teilnehmenden in der Tourist-Information eine pinke „City&Quest“- Tasche mit allen wichtigen Hilfsmitteln für das gemeinsame Abenteuer.Abenteuerlich wird es auch beim Outdoor-Exit-Game „Tatort Recht - Reloaded“. Vorbei an bedeutenden Orten des Rechts wie dem Bundesverfassungsgericht, folgen neugierige Spürnasen den Spuren des spektakulären Münzskandals der 1970er Jahre. Einfach die App „Tatort Recht – Reloaded“ heruntergeladen – und schon schlüpfen sie selbst in die Rolle der Ermittlerinnen und Ermittler und lüften Stück für Stück das große Geheimnis rund um die falschen Münzen.Weitere Inspiration für Ausflüge in den Sommerferien gibt es in der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe mit umfangreichen und kostenlosen Flyern und Broschüren: Beispielsweise jede Menge Wander- und Fahrradkarten, für alle die Karlsruhe und die Region sportlich auf eigene Faust entdecken wollen. Außerdem warten im Schaufenster Karlsruhe Alle Karlsruher Highlights wie Zoo, Museen oder Bäder sind als kostenlose Broschüren erhältlich und dazu gibt es spannende Insidertipps vom Team der Tourist-Information.Passend zu den hohen Temperaturen bietet der Stadtplan für heiße Tage auf einen Blick die kühlsten Orte der Fächerstadt und lädt mit Trinkbrunnen, Parks und Wasserspielen zu einer entspannten Auszeit ein. Der Guide für heiße Tage ist sowohl für die Karlsruher Innenstadt als auch für die Stadtteile Durlach und Grötzingen verfügbar.