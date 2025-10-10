Digitale Hotelstelen stärken den Karlsruher Tourismus
Offizielle Präsentation der gemeinsamen Initiative von Stadt, KTG, DEHOGA und IHK
Bei den Stelen sorgt eine intuitive Touch-Bedienung für eine benutzerfreundliche Interaktion, während eine strukturierte Vernetzung von Daten im Hintergrund für die Gäste in Sekundenschnelle die aktuellsten Informationen liefert. Erste Bürgermeisterin Luczak-Schwarz erläutert: „Mit den Hotelstelen schaffen wir einen modernen Zugang zu Karlsruhes touristischen Highlights und Events – direkt dort, wo unsere Gäste ankommen. Das Projekt zeigt, wie digitale Innovation und Tourismusförderung Hand in Hand gehen.“
Im Laufe des Septembers wurden die 40 Stelen bei den Hotelpartnern aufgestellt und informieren nun vor Ort über die vielfältigen Angebote der Fächerstadt. Pascal Rastetter führt aus: „Die Stelen sind mehr als Informationsbildschirme – sie sind digitale Schaufenster für Karlsruhe. Wer spontan auf Entdeckungstour gehen möchte, findet hier Inspiration und konkrete Angebote, die den Aufenthalt verlängern oder bereichern können. Ein wichtiger Aspekt, gerade im Hinblick auf Geschäftsreisende und Messeteilnehmer, die wir gerne motivieren möchten, noch einmal nach Karlsruhe als Privatreisende zu kommen – vielleicht sogar mit der ganzen Familie."
Vor dem Hintergrund, dass Karlsruhe als erfolgreicher Messe-, Kongress-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gleichzeitig ein umfangreiches touristisches Angebot vorweisen kann, entstand die Idee für das gemeinsame Projekt.
Patrick Seiffert erläutert: „Vollumfängliche und leicht zugängliche Informationen über Veranstaltungen, Kongresse und Messen bereitzustellen und diese mit Hinweisen auf das enorme touristische Angebot in Karlsruhe zu verknüpfen, zeigt unseren Gästen, dass Karlsruhe weit mehr zu bieten hat als auf den ersten Blick vielleicht vermutet wird. Leicht zugängliche Informationen aus unterschiedlichen Bereichen steigern die "Guest Experience" und machen deutlich, dass in Karlsruhe alle Akteure, ganz gleich ob aus Tourismus, Messe oder Hotellerie an einem Strang ziehen und den Gast in den Mittelpunkt stellen.“
Open Data-Lösungen für eine digitale Inspiration am Aufenthaltsort
Bis zum „Go-Live“ der Bildschirm-Stelen Ende September 2025 war es ein längerer Weg, über mehrere Monate zog sich die Abstimmung mit möglichen Anbietern um eine Realisierung und technische Umsetzung hin. Die Wahl fiel auf zwei Projektpartner, die gemeinsam eine Komplettlösung für Hard- und Software bereitstellten: Die netvico GmbH aus Stuttgart und die TourComm Germany GmbH aus Weinheim. Gemeinsam entwickelten sie eine digitale Infrastruktur, die Daten aus der zentrale Datenbasis für den Deutschlandtourismus zieht, dem DZT Knowledge Graph. Damit werden die Inhalte der Stelen analog der Homepage www.karlsruhe-erleben.de mit Veranstaltungen, Führungen, Stadterlebnisse und Ausflugstipps automatisiert und stets aktuell generiert.
Durch skalierbare Inhalte, Feedbackschleifen mit Partnerbetrieben und offene Datenstrukturen ist eine langfristige, nachhaltige Entwicklung der Stelen gesichert. So könnten beispielsweise je nach Bedürfnis weitere Themen auf den Stelen abgebildet werden oder neben Englisch und Französisch weitere Fremdsprachen implementiert werden.
Weitere Informationen unter: www.karlsruhe-erleben.de