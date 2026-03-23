Die Convention Bureaus Karlsruhe und Straßburg besiegeln strategische Partnerschaft im Oberrhein

Ein bedeutender Schritt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Herzen Europas: Das Convention Bureau Karlsruhe & Region und das Strasbourg Convention Bureau haben offiziell eine strategische Partnerschaft besiegelt. Als Vertragspartner unterzeichneten Pia Kumpmann, Leiterin des Karlsruher Convention Bureau und Joël Steffen, stellvertretender Bürgermeister von Straßburg. Mit der neuen Vereinbarung stärken beide Städte ihre Position im internationalen MICE-Markt und setzen ein klares Zeichen für eine vertiefte deutsch-französische Zusammenarbeit im Oberrheinraum.„Die enge Verbindung zwischen Karlsruhe und Straßburg eröffnet enormes Potenzial für innovative, nachhaltige Veranstaltungsformate im Herzen Europas“, betont Pia Kumpmann. „Gemeinsam stärken wir die Attraktivität der gesamten Oberrheinregion als führende Destination für Business Events.“Die neue Vereinbarung sieht vor, dass beide Convention Bureaus künftig intensiver Wissen und Marktinformationen aus dem MICE-Sektor austauschen und sich gegenseitig bei Fachmessen sowie Branchenveranstaltungen vertreten. Zudem wollen Karlsruhe und Straßburg gemeinsame Delegationsreisen und Site Inspections organisieren, um Entscheidungsträgern einen unmittelbaren Einblick in die Stärken der Region zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel der Kooperation ist es, die internationale Sichtbarkeit beider Destinationen strategisch auszubauen und damit die Oberrheinregion insgesamt stärker als wettbewerbsfähigen Standort für Business Events im europäischen Kontext zu positionieren.Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen eines halbtägigen deutsch-französischen Austauschs statt, an dem das Convention Bureau Karlsruhe & Region gemeinsam mit dem VDVO – Verband der Veranstaltungsorganisatoren e. V. – teilnahm. Gastgeber war die elsässische Metropole Straßburg.Das vielseitige Programm bot Einblicke in die Stärken der französischen Partnerdestination – von einem traditionellen elsässischen Mittagessen über einen Rundgang durch die Grande Île und das Stadtviertel Neustadt bis hin zum Besuch des Europäischen Parlaments. Abgerundet wurde der Tag durch ein Networking-Event im AC Hotel by Marriott Strasbourg mit zahlreichen institutionellen Partnern.Ein weiterer Pluspunkt für die zukünftige operative Zusammenarbeit: Dank der guten Anbindung durch SNCF und Deutsche Bahn sind Karlsruhe und Straßburg in weniger als 45 Minuten miteinander verbunden – ein deutlicher Vorteil für grenzüberschreitende Veranstaltungsprojekte.Das Convention Bureau Karlsruhe & Region ist zentraler Ansprechpartner für Veranstaltungsplanende und positioniert die Region als leistungsstarke und nachhaltige Destination für Kongresse, Tagungen und Business Events.