Bierkultur, Begegnungen und Erlebnis – die dritte Lange Nacht der Brauereien in Karlsruhe war erneut ein voller Erfolg
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit über 1.300 verkauften Tickets noch einmal das Ergebnis von 1.150 Tickets übertreffen konnten,“ freut sich KTG-Geschäftsführer Pascal Rastetter und fährt fort: „Vor Ort in den Brauereien waren aber noch deutlich mehr Besuchende, die neben den Bieren die wundervolle Atmosphäre bei fantastischen Wetter und die vielen netten Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Region genossen haben.“
„1 Abend. 6 Brauereien. Und jede Menge Bierkultur.“ Unter diesem Motto luden Badisch Brauhaus, Brauerei Wolf, Brauhaus Kühler Krug, Fächerbräu, Brauerei Moninger sowie Vogelbräu Karlsruhe und Durlach in die Welt des Brauens ein. Mit dem Ticket erhielten die Gäste bei allen Brauereien einen Probierschluck im eigens für die Lange Nacht designten Probier-Glas. Von traditionellen Sorten bis kreativen Neukreationen war die Bandbreite groß und auch alkoholfreie Varianten gab es im Angebot. Neben den Probierschlücken wartete ein buntes Programm: Live-Musik, Bierolympiade, Medienkunst von Jonas Denzel und vieles mehr machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis.
Für eine sichere Fahrt zwischen den Veranstaltungsorten sorgte die im Ticket inbegriffene kostenlose Fahrt im Netz des KVV, dem Mobilitätspartner der Langen Nacht der Brauereien.
Pascal Rastetter zieht ein positives Fazit: „Mit der Langen Nacht der Brauereien wollten wir 2024 ein neues Genuss-Highlight im Karlsruher Veranstaltungskalender schaffen. In diesem Jahr können wir dem im Sinne unserer neuen Tourismusstrategie noch hinzufügen: Die Lange Nacht bringt Menschen zusammen und macht unsere Stadt auf besondere Weise erlebbar. Genau dafür steht Karlsruhe: lebendige Kultur und echtes Leben!“
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