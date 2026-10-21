vhs: Studienfahrt nach Frankfurt ins Städel zur Ausstellung „Maria Magdalena Sin.Pray.Love“
Die Schau im Städel zeigt eindrücklich, wie sich Marias Bild über die Jahrhunderte gewandelt hat und als Projektionsfläche kultureller und religiöser Vorstellungen gedient hat. Ausgangspunkt der Ausstellung bilden wichtige Werke aus der Sammlung des Städel Museums und der Liebieghaus Skulpturensammlung. Rund 100 Werke aus bedeutenden deutschen und internationalen Sammlungen, darunter Gemälde, Skulpturen und Grafiken, werden in der Präsentation vereint und veranschaulichen die künstlerische und emotionale Bandbreite der Darstellungen der Maria Magdalena bis in die heutige Zeit.
Der Besuch der Ausstellung beinhaltet eine kunsthistorische Führung. Es ist möglich, sich nach der Führung noch eine Weile in den Räumen aufzuhalten und das Gehörte nachwirken zu lassen. Im Städel Museum mit seinen großen Sammlungen (Alte Meister, Kunst der Moderne und Gegenwartskunst) kann man sich auch anschließend noch aufhalten. Auch das Liebieghaus liegt in der Nähe.
Die Rückfahrt wird um 15 Uhr sein. Anmeldeschluss ist der 26. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.