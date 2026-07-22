vhs-Kurse: Hatha Yoga – Grundlagenkurse und Aufbaukurs
Hatha bedeutet Gewalt oder Kraft, damit soll die Anstrengung unterstrichen werden, die notwendig ist, um Ziele wie körperliche und geistige Gesundheit, Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, aber auch Gelassenheit und geistige Unabhängigkeit sowie innere Klarheit zu erreichen. Weiter wird der Begriff als Ausdruck der Einheit einander entgegengesetzter Energien (heiß und kalt, männlich und weiblich, positiv und negativ, Sonne und Mond) gedeutet. Die Silbe "Ha" steht für Sonne (Kraft, erhitzend), die Silbe "tha" steht für Mond (Stille, kühlend). Eine gute Hatha-Yoga-Session kann daher manchmal körperlich äußerst anstrengend und fordernd, manchmal körperlich relaxed und dem Bewusstsein Freiraum gebend sein, in der Praxis ist es meist eine sich ergänzende Mischung verschiedener - augenscheinlich widersprüchlicher - Energien, Phasen und Wahrnehmungen.
Der erste Grundlagenkurs beginnt am Dienstag, 18. August. Es finden 15 Treffen jeweils von 15.30 bis 17 Uhr in der Obergasse 44 in Lauterbach statt.
Dort startet auch Aufbaukurs Nummer zwei, er beginnt ebenfalls am Dienstag, 18. August, aber erst um 17.05 Uhr und dauert bis 18.35 Uhr. Auch hier sind 15 Treffen vorgesehen.
Der dritte Grundlagenkurs findet ebenfalls in der Obergasse 44 in Lauterbach statt. Die Teilnehmer treffen sich ab Donnerstag, 20. August, ebenfalls 15-mal von 16.30 bis 18.00 Uhr.
Schließlich bietet die vhs noch einen Aufbaukurs an. Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer die Grund-Asanas beherrschen, eine gewisse körperliche Fitness mitbringen, sodass sie durch eine vertiefende Praxis ihre Technik präzisieren und Ausdauer und mentale Kraft entwickeln können. Dieser Kurs startet am Samstag, 22. August, in der Obergasse 44. Es sind 14 Treffen von jweils 16.30 bis 18 Uhr eingeplant.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.