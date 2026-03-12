vhs-Kurse: Chinesische Sprache und Kultur zum Kennenlernen (A1) -keine Vorkenntnisse-
Man erhält einen kleinen Überblick über die Grundlagen und den Aufbau der Sprache und Schriftzeichen und lernt einen kleinen Dialog, einige Gebräuche und kulturelle Eigenheiten.
Der Kurs findet am 21. und 22. März jeweils von 9.30 bis 14.45 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt.
Anmeldeschluss ist am 16. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.