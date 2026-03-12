Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054176

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurse: Chinesische Sprache und Kultur zum Kennenlernen (A1) -keine Vorkenntnisse-

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Im Wochenend-Kurs „Chinesische Sprache und Kultur zum Kennenlernen (A1)“ bekommen die Teilnehmer einen schnellen und einfachen Einstieg in die Sprache und Kultur Chinas. Er eignet sich besonders für Personen, die sich auf eine Reise in den chinesischen Sprachraum vorbereiten möchten, und auch für alle, die einfach grundlegendes Interesse an der chinesischen Kultur oder chinesischen Schriftzeichen haben.

Man erhält einen kleinen Überblick über die Grundlagen und den Aufbau der Sprache und Schriftzeichen und lernt einen kleinen Dialog, einige Gebräuche und kulturelle Eigenheiten.

Der Kurs findet am 21. und 22. März jeweils von 9.30 bis 14.45 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt.

Anmeldeschluss ist am 16. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.