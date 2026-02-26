Der vhs-Kurs „Wie mache ich mein Fahrrad fit für die Saison?“ richtet sich an Interessierte, die einfache Arbeiten am Fahrrad selbst vornehmen wollen. In dem Workshop wird gezeigt, wie man die Sicherheit des Rades prüft, welche Arbeiten für den Saisonstart notwendig sind und wie man einfache Pannen auf einer Fahrradtour selbst behebt. Die Tätigkeiten werden in der Theorie erklärt und beispielhaft an einem Rad durchgeführt. Wer sein eigenes Rad dazu mitbringen will, gibt dies bitte unter Angabe von Marke und Modell bei der Anmeldung mit an. Der Kurs finden am Donnerstag, 5. März, von 19 bis 21.15 Uhr in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Um zeitnahe Anmeldung wird gebeten. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
