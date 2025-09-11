vhs-Kurs: Volksmärchen aus Portugal
„Schneewittchen“ oder „Rapunzel“ kennen viele Menschen in Deutschland. Doch beim Märchen vom „Hirschkäfer-Fräulein“ oder von der „Ameise und dem Schnee“ sieht es anders aus. Im Kurs werden besondere Märchen aus der portugiesischen Kultur vorgestellt und kulturelle Hintergründe thematisiert. Kenntnisse in Portugiesisch sind für die Teilnahme nicht erforderlich.
Anmeldeschluss ist Freitag, 19. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.