vhs-Kurs: Tango als europäischer Standardtanz

Tango kommt vom Lateinischen "berühren". Das Zusammenspiel zwischen den Partnern, der Bogen von fließenden Bewegungen zu feuriger Leidenschaft und die Harmonie mit der Musik machen den Tango spannend, einzigartig und geheimnisvoll. Der Tango-Kurs der vhs bietet einen Einblick in die wunderbare Welt des Paartanzens. Dieses Kursangebot richtet sich an Paare aller Altersgruppen ohne Vorkenntnisse. Der Kurs startet am 9. September (19.45 bis 21.15 Uhr) im Schulzentrum Wascherde in Lauterbach. Es gibt insgesamt acht Treffen. Anmeldeschluss ist der 2. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
