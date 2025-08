vhs-Kurs: Storytelling - Ein Blick in die Zukunft

"Storytelling", das Erzählen von Geschichten, ist nicht nur ein wichtiges Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit und das Imagemarketing von Unternehmen. Auch für den Einzelnen kann es hilfreich sein, sich in schriftlicher Form vor Augen zu führen, was war und was hätte sein können, um so den Weg zu öffnen für das, was werden könnte. Diesem Ansatz folgt der vhs-Kurs „Storytelling“ in Lauterbach. In der Oberhasse 44 verarbeiten die Teilnehmer schreibend kreativ (eigene) Erfahrungen und Erlebnisse und blicken literarisch in die Zukunft. Das erste von insgesamt vier Treffen findet am 2. September von 18 bis 19.30 Uhr statt. Anmeldeschluss ist der 26. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.