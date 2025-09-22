vhs-Kurs: Sticken – Malerei mit Nadel und Faden
Jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr geht es in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 01, dann um Kreuzstich und die Gestaltung farbenfroher Motive.
Neben Materialkunde und einer kurzen Technikeinführung geht es um die ersten Schritte im Sticken, mit denen man viele Farben und Motive festhalten kann. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die ganz neu mit dem Sticken starten oder wieder einsteigen wollen.
Anmeldeschluss ist Mittwoch, 15. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.