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vhs-Kurs: "Smalltalk" - oder: Der Beginn jeder zwischenmenschlichen Beziehung

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Das englische Wort “Smalltalk” wird im Wörterbuch umschrieben als oberflächliche Unterhaltung über belanglose Themen, die man meist mit Personen führt, die man nicht gut kennt. Was damit wirklich gemeint ist, sagt die direkte Übersetzung: „Smalltalk“ ist ein „kleines Gespräch“ und sollte eigentlich keine Kunst sein. Es steht am Beginn jeder zwischenmenschlichen Beziehung und entscheidet mit über deren mögliche Fortsetzung.

Wer „Smalltalk“ wirklich versteht und dessen sprachliche und nicht-sprachlichen Nuancen beherrscht, dem fällt es in jeder Situation leicht, Kontakte zu knüpfen und zu fördern – ohne Gefühl der Peinlichkeit. An vier Abenden, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, kann man das in einem entsprechenden Kurs bei der vhs in Lauterbach in der Obergasse 44 lernen. Los geht es am Donnerstag, 3. September. Die Teilnehmer lernen in dem Kurs, soziale Situationen in ihrer Bedeutung und Funktionsweise zu verstehen und bereit zu sein, ihre Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. Dazu werden auch Rollenspiele durchgeführt, um den Transfer der Lerninhalte von der Theorie in die Praxis zu erleichtern.

Anmeldeschluss ist der 28. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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