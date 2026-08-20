vhs-Kurs: "Smalltalk" - oder: Der Beginn jeder zwischenmenschlichen Beziehung
Wer „Smalltalk“ wirklich versteht und dessen sprachliche und nicht-sprachlichen Nuancen beherrscht, dem fällt es in jeder Situation leicht, Kontakte zu knüpfen und zu fördern – ohne Gefühl der Peinlichkeit. An vier Abenden, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, kann man das in einem entsprechenden Kurs bei der vhs in Lauterbach in der Obergasse 44 lernen. Los geht es am Donnerstag, 3. September. Die Teilnehmer lernen in dem Kurs, soziale Situationen in ihrer Bedeutung und Funktionsweise zu verstehen und bereit zu sein, ihre Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. Dazu werden auch Rollenspiele durchgeführt, um den Transfer der Lerninhalte von der Theorie in die Praxis zu erleichtern.
Anmeldeschluss ist der 28. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.