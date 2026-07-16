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vhs-Kurs: Selbstverteidigungstraining - KRAV MAGA

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Das Selbstverteidigungssystem KRAV MAGA wurde ursprünglich von israelischen Polizei- und Sicherheitskräften entwickelt. KRAV MAGA setzt in allererster Linie auf die Effizienz der Selbstverteidigung und nutzt dazu die natürlichen Reaktionsmuster und Reflexe des Menschen.

Komplizierte künstlerische Techniken sind für eine solche Selbstverteidigung nicht nötig. Die Techniken ermöglichen auch wenig trainierten Menschen, in kurzer Zeit auf einen hohen Stand in der Selbstverteidigung zu gelangen. In dem vhs-Kurs in Alsfeld in der Turnhalle im Klaggarten 6 werden zunächst Grundlagen der Selbstverteidigung vermittelt. Dann geht es um das Erkennen und Vermeiden von potentiell gefährlichen Situationen, um Kommunikation und Körpersprache, taktisches Verhalten in Konfliktsituationen und Deeskalation. Die Teilnehmer üben Techniken in Notwehr und Nothilfesituationen, die Verteidigung gegen Angriffe jeglicher Art, Schlag- und Tritttraining und die Verteidigung am Boden.

Der Kurs findet am 8. und am 15. August jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 27. Juli. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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