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vhs-Kurs: „Pilzspaziergang zum Feierabend“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Beim vhs-Kurs „Pilzspaziergang zum Feierabend“ lernen Interessierte von Grund auf, wie man systematisch bei der Bestimmung heimischer Pilze vorgeht. Der Kurs am Freitag, 25. September, von 16 bis 18.30 Uhr ist speziell für den Neueinstieg in das vielfältige und faszinierende Reich der Pilze gedacht. Vermittelt werden ökologische Grundlagen, einfache Erkennungsmerkmale und erste Bestimmungsregeln. Auch teils in Vergessenheit geratene Verwendungsmöglichkeiten kommen zur Sprache, heißt es in der vhs-Meldung. Der Pilzspaziergang startet am Parkplatz Waldsiedlung/Bils bei Breungeshain.

Anmeldeschluss ist der 20. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
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