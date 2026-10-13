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vhs-Kurs: Omas Rezepte für die Winterzeit

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Das Immunsystem mit traditionellen Immunbooster-Rezepten stärken – diese Möglichkeit lernt man im vhs-Kurs „Omas Rezepte für die Winterzeit“, der am 24. Oktober von 9.30 bis 15.30 Uhr in Alsfeld, Im Klaggarten 6, angeboten wird, kennen.

Dabei werden altbewährte Rezepte, mit denen man gestärkt durch die Erkältungszeit kommt, vorgestellt. Gemeinsam stellt die Gruppe Kimchi her, um die Darmgesundheit und damit das Immunsystem zu unterstützen. Außerdem kochen und konservieren die Teilnehmer kräftigende Hühnerbrühe – ein klassisches Mittel bei Erkältung. Als weiteres Highlight bereiten sie einen wohltuenden Sirup zu, der bei einer Erkältung Linderung bringen kann. Für das leibliche Wohl vor Ort wird eine kleine vegane Immunbooster-Suppe gekocht. Der Kurs eignet sich für alle, die natürliche Methoden schätzen und ihre Hausapotheke mit bewährten Rezepten erweitern bzw. aufbauen wollen. Anmeldeschluss ist am 18. Oktober. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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