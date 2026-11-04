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vhs-Kurs: „Meine persönlichen Daten – Wer hat welche Daten von mir und warum?“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Am Freitag, 20. November, steht von 16 bis 18.15 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, der Datenschutz im Mittelpunkt. Der vhs-Kurs „Meine persönlichen Daten – Wer hat welche Daten von mir und warum?“ widmet sich unter anderem der Frage, bei welchen Unternehmen und Behörden individuelle Daten vorhanden sind und zu welchen Zwecken diese genutzt werden und wie sie womöglich untereinander ausgetauscht werden. Das geht aus der Ankündigung der vhs hervor. Der Kurs geht etwa der Frage nach, welche Rechte man in diesem Zusammenhang hat, welche Auskünfte und Informationen man zu seinen Daten erhalten kann, und welche Daten auf Anfrage herausgegeben oder gar gelöscht werden müssen.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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