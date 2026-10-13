vhs-Kurs: Lachyoga kennen lernen - Ein Vormittag voller gemeinsamem Lachen!
Der Workshop ist ideal zum Ausprobieren: Man lernt die Grundlagen des Lachyogas kennen, erlebt verschiedene Lachübungen und erfährt an sich selbst, wie Lachen Körper, Stimmung und Wohlbefinden positiv beeinflussen kann. Der Kurs findet am Samstag, 24. Oktober, von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 18. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.