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vhs-Kurs: Lachyoga kennen lernen - Ein Vormittag voller gemeinsamem Lachen!

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Lachen auch ohne Grund und trotzdem mit großer Wirkung auf das Wohlbefinden: Genau darum geht es beim Lachyoga. Beim vhs-Kurs in Vadenrod im Dorfgemeinschaftshaus lernen die Teilnehmer diese besondere Methode kennen, bei der Atemübungen, verschiedene Lachübungen, spielerische Elemente und kurze Entspannungsphasen kombiniert werden. Aus zunächst absichtlichem Lachen wird so schnell ein echtes, ansteckendes Lachen in der Gruppe, denn gemeinsam lacht es sich am schönsten und gemeinsames Lachen verbindet.

Der Workshop ist ideal zum Ausprobieren: Man lernt die Grundlagen des Lachyogas kennen, erlebt verschiedene Lachübungen und erfährt an sich selbst, wie Lachen Körper, Stimmung und Wohlbefinden positiv beeinflussen kann. Der Kurs findet am Samstag, 24. Oktober, von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 18. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

 

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