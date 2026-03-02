Kontakt
Im vhs- Kurs „Kunstvolle Ostereier in ukrainischer Tradition“ am 14. März von 10 bis 14 Uhr lernen die Teilnehmer die traditionelle Wachsbatik-Technik zur kunstvollen Gestaltung von Ostereiern kennen. Schritt für Schritt entstehen individuelle Designs - von klassischen Symbolen bis zu modernen Mustern. Die Teilnehmer werden durch den gesamten Gestaltungsprozess begleitet: vom ersten Entwurf über das Arbeiten mit Wachs und Farben bis zum fertigen Ei. Alle benötigten Materialien und Werkzeuge werden bereitgestellt und im Kurs erklärt. Der Workshop eignet sich für alle, die Handarbeit, Kultur und Kreativität verbinden möchten. Der Kurs findet in Lauterbach statt in den Räumen der vhs in der Obergasse 44. Anmeldeschluss ist am 6. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

 

