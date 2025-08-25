Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033442

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Kreatives Schreiben in der UNTERWELT

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Zum vhs-Workshop „Kreatives Schreiben in der UNTERWELT“ treffen sich die Teilnehmer im phantastischen "Bananenkeller", der anlässlich des "Zweiten Alsfelder Kellerwunders" wieder für das Publikum geöffnet wird. Die Besonderheit dieses weiträumigen Kellergewölbes ist, dass er sehr tief (über zwei Stockwerke) in die Erde reicht. Die Künstlerin und Autorin Tanja Leonhardt hat die tiefsten Räume zu den "Kellerwunder-Wochenenden" künstlerisch gestaltet. In bizarrer Abgeschiedenheit erwarten die Teilnehmer jede Menge unerwarteter Eindrücke, Inspirationen, Räume und Begegnungen mit sich selbst. Kursleiterin Tanja Leonhardt wird dabei helfen, diese Schwingungen wahrzunehmen und in einen Text fließen zu lassen. Beim ersten Treffen am Samstag, 13. September, von 10.30 bis 12 Uhr geht es um die Vorbesprechung, Einweisung, literarisches Arbeiten. Beim zweiten Treffen am 14. September von 11 bis 12 Uhr werden die Texte vorgetragen und besprochen.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.