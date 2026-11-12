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vhs-Kurs: „In mir daheim – meine Kraft (wieder) finden“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Unter der Überschrift „In mir daheim – meine Kraft (wieder) finden“ widmet sich der vhs-Kurs am Samstag, 28. November, der Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper. Von 10 bis 13 Uhr geht es in der Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, um die gezielte Wahrnehmung von Gefühlen wie Müdigkeit, Freude oder Ärger, um sich so selbst zu regulieren und schützen zu können.

Anmeldeschluss ist der 22. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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