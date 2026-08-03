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vhs-Kurs: Hip-Hop für fortgeschrittene Kinder und Jugendliche

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ab Montag, 31. August, steht in der Turnhalle der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, „Hip-Hop für fortgeschrittene Kinder und Jugendliche“ auf dem Programm. An fünf Terminen, jeweils von 16 bis 17 Uhr, werden nicht nur die Tanztechniken vermittelt, sondern auch Selbstvertrauen, Teamgeist und Spaß an der Bewegung. Durch spielerische Übungen und kleine Tanzspiele sollen die Kinder sich frei ausdrücken lernen und das Tanzen genießen, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule.

Anmeldeschluss ist am 24. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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