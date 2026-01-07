Kontakt
vhs-Kurs: Hip Hop für Kinder (6-12 Jahre)

Im Hip Hop Kurs für Kinder der vhs werden nicht nur Tanztechniken vermittelt, sondern auch Selbstvertrauen, Teamgeist und Spaß an der Bewegung. Durch spielerische Übungen, kleine Tanzspiele und mögliche gemeinsame Auftritte sollen die Kinder lernen, sich frei auszudrücken und das Tanzen zu genießen. Angeboten wird der Kurs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, er startet am 28. Januar um 16 Uhr. Insgesamt sind zehn Treffen geplant. Anmeldeschluss ist am 21. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
