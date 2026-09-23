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vhs-Kurs: Heimat schmecken! - Lovely Handkäs und Appelwoi

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Die hessische Käsespezialität und Nationalgericht – heiß geliebtes Goldstück oder unterschätzt? Mit neuen Rezepten wird im vhs-Kurs „Heimat schmecken! - Lovely Handkäs und Appelwoi“ die kulinarische Vielfalt des handlichen Käses gezeigt: als Salat un Süppche, Uffstrich, Hauptgericht oder Dessert. Und natürlich auch „hessisch serviert“ mit Dippe, Bembel, Gerippte un hessischer Mundartmusik. Weitere Themen: Sorten, Geschmackstufen und seine inneren Werte. Außerdem werden im Kurs andere hessische Käsespezialitäten wie Kochkäs oder Äppelwoi-Mousse hergestellt. Gekocht wird am Samstag, 10. Oktober, von 12 bis 15.45 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6. Anmeldeschluss ist am 4. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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