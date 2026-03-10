Kontakt
vhs-Kurs: Hatha Yoga zum Kennenlernen am Wochenende

Wohltuende Bewegungs-, Atem-, und Konzentrationsübungen bilden die Praxis des Hatha Yoga-Kurses der vhs. Die Körper- und sanften Spürübungen helfen Abstand von den Alltagsroutinen zu gewinnen. Sie fördern ein Gefühl von Leichtigkeit und Ausgeglichenheit und verbessern die Entspannungsfähigkeit. Man nutzt die Verlangsamung und das Zusammenspiel von Atmung und Bewegung, um bewusst mit dem Körper, seinen Möglichkeiten und Grenzen umzugehen. Zu den abwechslungsreichen Inhalten gehören dynamische Elemente und statische Posen, die neue Energie, Kraft und Flexibilität schenken. Durch die Yoga-Praxis kommen die Teilnehmer in Kontakt mit ihren inneren Ressourcen, was den Stressabbau und das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinflusst. Der Kurs findet am 21. März von 10 bis 12.30 Uhr in der vhs in Alsfeld statt.

Anmeldeschluss ist am 15. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

