vhs-Kurs: Hatha Yoga mit Klangschalen-Entspannung

Einen Hatha Yoga Kurs mit Klangschalen-Entspannung bietet die vhs in Lauterbach in der Obergasse 44 ab dem 1. September an. Der Kurs findet am Vormittag (10 bis 11.30 Uhr) statt, insgesamt sind zwölf Treffen eingeplant.

Yoga hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich durch eine Kombination aus Körper-, Atem-, Entspannungs- und Meditationsübungen aus. Ziel ist eine Balance zwischen Aktivität und Ruhe, Kraft und Flexibilität, Konzentration und Entspannung. Im Laufe seiner Entwicklung sind zahlreiche unterschiedliche Yogastile entstanden. Das Spektrum reicht von einfachen, statistischen Körperhaltungen (Asanas) mit einem meditativen Schwerpunkt bis hin zu einer körperlich fordernden Aneinanderreihung der Asanas zu rhythmischer Musik. Die Übergänge sind fließend und im Unterricht werden häufig bewusst Aspekte verschiedener Yogastile eingesetzt. Auf diese Weise können gute gesundheitliche Effekte erzielt werden. Yoga-Erfahrung ist für diesen Kurs erwünscht.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
