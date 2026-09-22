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vhs-Kurs: Grundlagenkurs Italienisch A1 - Wiedereinstieg

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Einen Grundlagenkurs für diejenigen, die schon einmal ein wenig Italienisch gelernt haben und nun wieder einsteigen wollen, bietet die vhs in Lauterbach an. Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Liebe zur italienischen Sprache pflegen und mehr Sicherheit beim Sprechen bekommen wollen. Die Grundlagen der italienischen Sprache in Wort, Schrift und Grammatik werden wiederholt, man spricht in lockerer Atmosphäre miteinander - natürlich so viel wie möglich auf Italienisch. Der Kurs startet am Montag, 19. Oktober, in der Obergasse 44 in Lauterbach. Es sind zehn Treffen – jeweils von 18.30 bis 20 Uhr – vorgesehen.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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