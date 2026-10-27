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vhs-Kurs: Grundkurs Motorsäge A (A1 und A2)

vhs-Kurs: Ganzkörpertraining mit dem Theraband / vhs-Kurs: Funktionelles Rückentraining

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
 

vhs-Kurs: Grundkurs Motorsäge A (A1 und A2)

Vogelsbergkreis. Egal ob Brennholzselbsterwerbende, Waldbesitzende oder Quereinsteigende - im Grundkurs Motorsäge A1 der vhs erlernen die Teilnehmer Handhabung, Umgang und Pflege der Motorsäge. Zudem werden die Grundlagen der Aufarbeitung, Astung, das Verarbeiten von Bäumen zu Brennholz (A1) und Fällung von Bäumen bis 20 Zentimeter Brusthöhendurchmesser (A2) vermittelt. Der Kurs geht auf alle Sicherheitsbestimmungen genauso ein wie auf alle praktischen Tipps und Umsetzungen direkt vom Profi. Auch für Quereinsteigende ist dieser Kurs geeignet, da keine Vorkenntnisse nötig sind und der Kurs mit einer mündlichen Prüfung und einem offiziell anerkannten KWF-Zertifikat endet. Jeder Teilnehmer bringt seine persönliche Schutzausrüstung zum Kurs mit, die muss einsatzbereit und unbeschädigt sein. Auch die eigene Motorsäge kann mitgebracht werden. Teilnahmevoraussetzung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Der Kurs findet am 12. und 13. November in der vhs in Alsfeld, im Klaggarten 6, statt. Anmeldeschluss ist am 5. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

vhs-Kurs: Ganzkörpertraining mit dem Theraband

Vogelsbergkreis. Im Kiebitzhaus in Wallersdorf führt die vhs den Kurs „Ganzkörpertraining mit dem Theraband“ an. Die Teilnehmer lernen die Handhabung und das Trainieren mit dem kleinen Gerät. Sie üben im Stand, im Sitzen und im Liegen. Atem- und Koordinationsübungen fließen mit ein, ebenso erlernen sie, sich zu dehnen und zu entspannen. Der Kurs startet am 4. November um 18.15 Uhr, insgesamt finden sechs Treffen statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

vhs-Kurs: Funktionelles Rückentraining

Vogelsbergkreis. Rückenschmerzen sind mittlerweile eine Volkskrankheit. Tägliches Sitzen, Bewegungsmangel oder nur einseitige Bewegungen sowie Stress - die Gründe dafür sind vielfältig. Mit dem Kurs „Funktionelles Rückentraining“ will die vhs den Problemen entgegenwirken. Durch gezielte und alltagstaugliche Kräftigungsübungen und Mobilisierungen, Dehnung und Entspannung wird der Rücken wieder in all seinen Funktionen gestärkt. Dies fördert die allgemeine Fitness und das Wohlbefinden.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 4. November, um 18.45 Uhr in Lauterbach, An der Wascherde 26. Es finden sechs Termine statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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