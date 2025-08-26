Kontakt
vhs-Kurs: Golf-Platzreifekurs nach DGV-Standard

Lust auf Golf? Im Golfclub Lauterbach lernen die Teilnehmer eines vhs-Kurses systematisch das Golfspiel, um am Ende die Platzreifeprüfung nach DGV-Standard zu bestehen. Das Training erfolgt in kleinen Gruppen und wird individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Schlagtechniken kennen und verbessern dadurch ihre Auge-Hand-Koordination. Durch die Bewegung an der frischen Luft wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Zudem wird die Konzentrationsfähigkeit geschult. Der vhs-Kurs startet am Sonntag, 7. September von 9 bis 12 Uhr im Golfpark Sickendorf. Es sind drei Treffen vorgesehen.

Anmeldeschluss ist am 31. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

