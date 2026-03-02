Kontakt
vhs-Kurs: Frauenkörper - andere Anforderungen: die richtige Mikronährstoffversorgung

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Mikronährstoffe sind Taktgeber der Gesundheit. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind für den Körper lebensnotwendig, ein Mangel bleibt lange unbemerkt und kann weitreichende gesundheitliche Folgen haben. Im vhs-Vortrag „Frauenkörper - andere Anforderungen: die richtige Mikronährstoffversorgung“ erhalten die Teilnehmerinnen einen verständlichen Überblick über die wichtigsten Mikronährstoffe und ihre Funktionen im Körper. Außerdem gibt es Tipps zur Krankheitsprävention und Begleitung bei den häufigsten Erkrankungen. Die Veranstaltung findet am 16. März von 18.30 bis 20 Uhr in der vhs in Lauterbach, Obergasse 44, statt.

Anmeldeschluss ist am 11. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

