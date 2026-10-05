Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075210

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Essstäbchen – selbst herstellen nach traditioneller japanischer Weise und Philosophie

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Zwei besonderen Workshops bietet die vhs Vogelsberg am 20. Oktober in Alsfeld an: Dort kann man Essstäbchen selbst ehrstellen. Die Teilnehmer erarbeiten ohne Eile aus Holzstücken, genannt „koppa“, einen nachhaltigen Gebrauchsgegenstand und lernen dabei Hintergründe zum verwendeten Holz und die Philosophie des „yo no bi“ kennen. Die japanischen Kursleiter, die sich auf Welttournee mit diesem Kurskonzept befinden, leiten den Kurs auf Englisch an und werden von einer Übersetzerin ins Deutsch unterstützt. Der erste Kurs findet von 16.30 bis 18 Uhr statt in den Räumen der vhs, Im Klaggarten 6, statt, der zweite schließt von 18.30 bis 20 Uhr an. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.