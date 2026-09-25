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vhs-Kurs: Español Vivo - Comunicación y Cultura (A2-B1)

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Hola! Descrube el español de manera práctica y divertida!

In diesem Kurs der vhs wollen die Teilnehmer lernen, Spanisch selbstbewusster zu sprechen und mit mehr Selbstvertrauen zuzuhören, besonders was Alltagssituationen betrifft. Außerdem erkunden sie die Kultur der spanischsprachigen Länder - also eine Mischung aus Kommunikation und kulturellen Erfahrungen. Als Themen sind zum Beispiel geplant: Kommunikation im Restaurant, im Supermarkt oder in der Apotheke, mit Wortschatzarbeit, einfachen Dialogen, Rollenspielen und anderen praxisnahen Übungen. Vorkenntnisse mindestens auf A2-Niveau sollten vorhanden sein. Der Kurs startet am 20. Oktober (18.30 bis 20 Uhr) in der Obergasse 44 in Lauterbach. Es finden vier Treffen statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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