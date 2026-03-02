Kontakt
vhs-Kurs: Einführung in die Welt der ätherischen Öle

Ätherische Öle bieten viele Möglichkeiten, den Alltag zu bereichern. Gerade für Frauen können ätherische Öle wertvolle Begleiter sein, sie unterstützen dabei, kleine Wohlfühlmomente zu schaffen, die innere Balance zu stärken und achtsam mit sich selbst umzugehen. Im Rahmen der Frauenwochen bietet die vhs am 12. März (18.30 bis 21 Uhr) in Lauterbach, Obergasse 44, ein Kompaktseminar dazu an. Dabei lernen die Teilnehmerinnen die Grundlagen über ätherische Öle, ihre Anwendung und den vielseitigen Einsatz im Familien- und Lebensalltag kennen. Praxisimpulse und Duftproben runden den Abend ab und geben Anregungen, wie sich ätherische Öle einfach in den Alltag integrieren lassen können.

Anmeldeschluss ist am 4. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

