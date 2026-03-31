vhs-Kurs: „Einführung in die Welt der künstlichen Intelligenz – ChatGPT, Gemini und andere KI-Apps“
Der Kurs bietet einen Überblick über KI-Systeme und Apps. Es geht um Grundlagen der Textgenerierung und Anwendungsbeispiele, um das Verstehen von KI-Bildgenerierung und um die kritische Auseinandersetzung mit KI-generierten Inhalten, Risiken und Datenschutzaspekten.
Start ist am Mittwoch, 15. April, von 16 bis 18.15 Uhr in der vhs in Lauterbach, Obergasse 44. Es finden drei Treffen statt.
Anmeldeschluss ist Mittwoch, 8. April.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.